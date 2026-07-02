ढल गया दिन… हो गई रात स्टेटस लगाने के कुछ घंटे बाद मौत; दौसा बस अग्निकांड की सबसे दर्दनाक कहानी
हादसे से कुछ घंटे पहले दीपक ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखा था, “ढल गया दिन… हो गई रात… खत्म हुई ट्रिप… अब करना है काम।” बैकग्राउंड में “सो गया ये जहां…” गाना चल रहा था।
दौसा बस अग्निकांड में जान गंवाने वाले मध्य प्रदेश के खरगौन निवासी 29 वर्षीय दीपक तंवर की आखिरी सोशल मीडिया रील अब उनके परिवार के लिए ऐसी याद बन गई है, जिसे देखकर हर बार आंखें नम हो जाती हैं। ट्रेन में वैष्णो देवी के भजन पर परिवार के साथ हंसते-गाते और बच्चों के साथ मस्ती करते दीपक को शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा।
आखिरी रील में कैद हुई खुशियां
रील में पत्नी दिव्या, छोटा भाई और परिवार के बच्चे नजर आते हैं। सभी श्रद्धा और खुशी के माहौल में वैष्णो देवी यात्रा का आनंद लेते दिखाई देते हैं। दर्शन के बाद परिवार ऋषिकेश पहुंचा और वहां कुछ दिन बिताने के बाद मंगलवार शाम इंदौर लौटने के लिए हंस ट्रेवल्स की स्लीपर बस में सवार हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि घर लौटने की यह यात्रा बीच रास्ते में हमेशा के लिए थम जाएगी।
कुछ ही सेकेंड में बदल गई पूरी जिंदगी
मंगलवार देर रात करीब ढाई बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में बस ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में आग लग गई और देखते ही देखते कई यात्री उसकी चपेट में आ गए। हादसे में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें दीपक तंवर भी शामिल थे। कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला।
आखिरी स्टेटस बन गया दर्द की निशानी
हादसे से कुछ घंटे पहले दीपक ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखा था, “ढल गया दिन… हो गई रात… खत्म हुई ट्रिप… अब करना है काम।” बैकग्राउंड में “सो गया ये जहां…” गाना चल रहा था। अब यही स्टेटस उनके परिवार के लिए जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन गया है।
पत्नी को अब तक नहीं पता पति का क्या हुआ
दीपक की पत्नी दिव्या खुद इस हादसे में घायल हैं। उन्हें अब तक यह भी नहीं पता कि उनके पति का शव किस हालत में है। आग इतनी भीषण थी कि कई शवों की पहचान संभव नहीं हो सकी। डीएनए जांच के बाद ही परिवार को शव सौंपा जाएगा। अस्पताल में परिजन हर पल किसी चमत्कार की उम्मीद करते रहे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी।
अस्पताल में फूट पड़ा परिवार का दर्द
बुधवार दोपहर जब मध्य प्रदेश से दीपक के परिजन दौसा जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद भावुक हो गया। दिव्या को देखते ही परिवार के लोगों ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही सभी एक-दूसरे से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़े। किसी के पास सांत्वना के शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसू थे।
दर्शन से लौटते वक्त हो गया हादसा
परिजनों ने बताया कि दीपक 22 जून को अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकले थे। वहां से देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के बाद सभी इंदौर लौट रहे थे। दीपक अपने पिता नन्नू सिंह तंवर के साथ सनावद में होटल का कारोबार संभालते थे। परिवार खुशहाल था और यात्रा से लौटने के बाद फिर से रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया।
एक ही परिवार के कई सदस्य घायल
हादसे में दीपक के पिता, छोटा भाई सन्नी, भाभी नेहा, पत्नी दिव्या, तीन साल की बेटी यशिका, सात साल का बेटा वंशराज और परिवार के अन्य सदस्य घायल हुए हैं। पूरा परिवार एक ही बस में था और अब हर किसी के हिस्से में दर्द और अधूरी यादें रह गई हैं।
घर पर बहन का रो-रोकर बुरा हाल
मध्य प्रदेश स्थित घर पर दीपक की बहन कविता तंवर का रो-रोकर बुरा हाल है। पड़ोसी उन्हें लगातार संभाल रहे हैं। कविता बताती हैं कि रात करीब ढाई बजे छोटे भाई का फोन आया था। उसने सिर्फ इतना कहा कि बस का एक्सीडेंट हो गया है और दीपक भैया नहीं मिल रहे हैं। सुबह तक सभी के घर पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया।
भूमि की ट्रिप कभी खत्म नहीं हुई
इस हादसे ने सिर्फ दीपक का परिवार ही नहीं उजाड़ा। इंदौर की 20 वर्षीय भूमि गौर भी इस अग्निकांड में जिंदा जल गई। बीबीए अंतिम वर्ष की छात्रा भूमि अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने गई थी। उसके बाकी दोस्त बच गए, लेकिन वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई।
पत्नी की तलाश में फिर लौट आया पति
ग्वालियर के चंद्रप्रकाश गुप्ता की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं है। हादसे के बाद उन्हें अन्य घायलों के साथ अस्पताल भेज दिया गया था, लेकिन जब पत्नी निर्मला का कोई पता नहीं चला तो वे एंबुलेंस से वापस करीब 20 किलोमीटर दूर घटनास्थल पहुंच गए। वहां बस का जला हुआ ढांचा देखकर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बाद में पुलिस उन्हें फिर अस्पताल लेकर गई, जहां उन्हें पत्नी की मौत की सूचना मिली।
यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे मुस्कुराते चेहरे
दौसा बस अग्निकांड अब सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं रह गया है। यह उन परिवारों की कहानी बन गया है, जो कुछ घंटे पहले तक धार्मिक यात्रा की यादें संजो रहे थे, बच्चों के साथ रील बना रहे थे और घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। किसी के मोबाइल में मुस्कुराते चेहरे कैद रह गए, तो किसी के व्हाट्सएप पर लगा आखिरी स्टेटस हमेशा के लिए अधूरा सफर बन गया। अब उन तस्वीरों और वीडियो में कैद मुस्कानें ही अपनों के पास बची आखिरी निशानी हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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