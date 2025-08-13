दौसा हादसे से व्यथित पीएम मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की सहायता

राजस्थान के दौसा जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 11 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई।

राजस्थान के दौसा जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 11 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा दौसा-मनोहरपुर रोड पर बापी गांव के पास हुआ, जब श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे। हादसा इतना भयानक था कि दस लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें सात महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं। वहीं, एक अन्य घायल महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।

इस हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं कि यह टक्कर किन परिस्थितियों में हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान साझा करते हुए लिखा, “राजस्थान के दौसा में हुए एक हादसे में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।” साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह सहायता सीधे प्रभावित परिवारों को दी जाएगी, ताकि इस कठिन समय में उन्हें कुछ राहत मिल सके।

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हादसे को लेकर शोक जताया और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों को तुरंत और समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, “दौसा में भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दु:खद है। जिला प्रशासन को घायलों का त्वरित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।”

हादसे के चश्मदीदों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। श्रद्धालुओं की चीख-पुकार से आसपास का इलाका गूंज उठा। ग्रामीणों और राहगीरों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। बचाव कार्य में स्थानीय लोगों की तत्परता की भी सराहना की जा रही है।

दौसा में हुआ यह हादसा न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। हर साल देश भर से हजारों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं और यात्रा के दौरान सड़क हादसों की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में यह सवाल एक बार फिर उठता है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। हादसे के बाद केंद्र और राज्य सरकार की सक्रियता राहत देती है, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में न हों, इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाना बेहद जरूरी है।