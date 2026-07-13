डकैत जगन गुर्जर हत्याकांड में बड़ा एक्शन, SHO लाइन हाजिर

कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की 29 जून को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने उसी बैरक में बंद जगन गुर्जर का तौलिए से गला दबाकर हत्या कर दी।

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद धौलपुर जिले में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन रविवार देर रात प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया। जगन गुर्जर की बारहवीं की रस्म पूरी होने के बाद भी परिजनों की मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से गुर्जर समाज और डांग क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई थी। आंदोलन तेज होने की आशंका के बीच धौलपुर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और देर रात गजपुरा चौराहे पर कलेक्टर श्रीनिधि बीटी तथा एसपी प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पहुंचे। करीब आधी रात तक चली वार्ता के बाद पांच प्रमुख मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद बाड़ी थाना प्रभारी (SHO) देवेंद्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू करने का भरोसा दिया गया।

बारहवीं के कार्यक्रम के बाद बढ़ा विरोध रविवार सुबह धौलपुर के डांग क्षेत्र स्थित भभूतिपुरा गांव में जगन गुर्जर की बारहवीं की रस्म आयोजित की गई थी। इसमें आसपास के गांवों के अलावा दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रस्म पूरी होने के बाद गुर्जर समाज और ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें हत्या के 12 दिन बाद भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई गई।

ग्रामीणों का कहना था कि लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद आंदोलन तेज करने का फैसला लिया गया और सैकड़ों लोग बाड़ी शहर की ओर कूच करने लगे।

कलेक्टर और एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े परिजन दिन के समय बाड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार और एसडीएम अमित कुमार वर्मा ने परिजनों और समाज के लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हालांकि परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे कि जब तक जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर आकर वार्ता नहीं करेंगे, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।

शाम ढलते-ढलते बड़ी संख्या में ग्रामीण बाड़ी की ओर बढ़ने लगे। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने गजपुरा चौराहे पर उन्हें रोककर बातचीत शुरू की। देर रात तक चली वार्ता में पांच प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और ग्रामीण शांतिपूर्वक अपने गांव भभूतिपुरा लौट गए।

SHO लाइन हाजिर, पप्पू गुर्जर की जेल बदलेगी वार्ता के दौरान प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए। बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा को जांच पूरी होने तक लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके अलावा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी भरोसा दिया गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

29 जून को अजमेर जेल में हुई थी हत्या गौरतलब है कि कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की 29 जून को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने उसी बैरक में बंद जगन गुर्जर का तौलिए से गला दबाकर हत्या कर दी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गला दबाने से गर्दन पर इतना अधिक दबाव पड़ा कि जगन की हायोड बोन (Hyoid Bone) टूट गई। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार इस गंभीर चोट के कारण कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे थे।

कलेक्टर बोले- जांच पूरी होने तक रहेगा फैसला लागू धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से सुनने के बाद थाना प्रभारी को जांच पूरी होने तक लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।