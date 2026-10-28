चक्रवात अर्नब की राजस्थान में एंट्री, बादल बरसेंगे और बढ़ेगी ठंड!

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में आगामी तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में आगामी तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है।

राजस्थान में सर्दी की दस्तक के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। गुरुवार से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के असर से राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्से में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के दौरान 25 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

मौसम में बदलाव का असर दिन और रात के तापमान पर भी पड़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में धूप कमजोर रहने से दिन के तापमान में करीब दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं, रात का पारा भी लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में बारिश और तेज हवाओं के बीच प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ सकता है।

तीन दिन मौसम रहेगा बदला-बदला, कई जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में आगामी तीन दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में बादल छाने और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, इस मौसम प्रणाली का असर 31 अक्टूबर तक राजस्थान में देखने को मिल सकता है। इसके चलते प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहने और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है।

40 की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं बारिश के साथ तेज हवाएं भी मौसम में बदलाव का असर बढ़ा सकती हैं। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। बादल छाने, बारिश होने और तेज हवा चलने से दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है। रात के तापमान में भी कमी आने से सुबह और देर रात ठंड ज्यादा महसूस हो सकती है।

मौसम में यह बदलाव ऐसे समय हो रहा है, जब प्रदेश के कई शहरों में रात का तापमान पहले ही नीचे आने लगा है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को दिन और रात के मौसम में अंतर महसूस हो सकता है।

सीकर में सबसे ठंडी रात, 12.2 डिग्री पहुंचा पारा राजस्थान में रात की सर्दी अब धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीकर, कोटा, अजमेर और टोंक में रात का तापमान करीब तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

सीकर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, माउंट आबू में रात का तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में गिरावट के चलते सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ने लगा है।

पिछले 24 घंटे में धूप कमजोर रहने का असर दिन के तापमान पर भी पड़ा। कई इलाकों में अधिकतम तापमान करीब दो डिग्री तक नीचे आया। अब बारिश की संभावना के बीच तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं।

नवंबर के पहले सप्ताह में बढ़ेगी सर्दी मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, चक्रवाती सिस्टम का प्रभाव 31 अक्टूबर तक बना रह सकता है। इसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ने की संभावना है। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में बदलाव होने से सुबह-शाम ठंड ज्यादा महसूस हो सकती है।