साइकिल पर IPS! जयपुर पुलिस ने PM मोदी की अपील को यूं किया साकार

जयपुर की सड़कों पर आम दिनों की तरह चहल-पहल थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ट्रैफिक के बीच एक साइकिल धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी, और उसे चला रहे शख्स को देखकर लोग ठिठक जा रहे थे।

जयपुर की सड़कों पर आम दिनों की तरह चहल-पहल थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ट्रैफिक के बीच एक साइकिल धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी, और उसे चला रहे शख्स को देखकर लोग ठिठक जा रहे थे। यह कोई आम साइकिल सवार नहीं, बल्कि राजस्थान पुलिस के सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास कुमार थे। जो अधिकारी आमतौर पर सरकारी गाड़ी में नजर आते हैं, वे उस दिन साइकिल से अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे।

यह दृश्य सिर्फ हैरान करने वाला नहीं था, बल्कि एक मजबूत संदेश भी दे रहा था—जिम्मेदारी का, सादगी का और बदलाव का। इस कदम के पीछे प्रेरणा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह अपील, जिसमें उन्होंने देशवासियों से ईंधन बचाने और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की बात कही थी।

सफर छोटा, सोच बड़ी आईपीएस विकास कुमार, जो 2004 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में आईजी के पद पर कार्यरत हैं, ने अपने घर से ऑफिस तक का करीब 4 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया। यही नहीं, उन्होंने वापसी में भी साइकिल का ही सहारा लिया।

लेकिन यह सिर्फ एक दिन का प्रयास नहीं है। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि पूरे एक महीने तक वे अपनी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका मानना है कि अगर हर व्यक्ति थोड़ी-थोड़ी कोशिश करे, तो ईंधन की बचत के साथ-साथ पर्यावरण को भी बड़ा फायदा मिल सकता है।

जब पुलिस उतरी साइकिल पर विकास कुमार की इस पहल का असर जयपुर पुलिस के अन्य अधिकारियों पर भी साफ दिखाई दिया। शहर के नॉर्थ जिले में पुलिस ने सायंकालीन गश्त साइकिल से की। डीसीपी करण शर्मा, एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह और नीरज पाठक समेत कई पुलिसकर्मी साइकिल पर सड़कों और गलियों में नजर आए।

परकोटे की संकरी गलियों में साइकिल से गश्त करती पुलिस की टोलियों को देखकर लोग हैरान भी हुए और प्रभावित भी। यह कदम न सिर्फ पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संकेत था, बल्कि पुलिस और जनता के बीच दूरी कम करने का भी एक नया तरीका साबित हुआ।

अपील से अभियान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईंधन की बचत को लेकर जो अपील की, वह अब जमीन पर उतरती नजर आ रही है। खुद पीएम ने अपने काफिले में कटौती की, जिसके बाद राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए।

मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग शुरू किया, वहीं राज्यपाल ने भी अपने काफिले को छोटा किया। इन सभी प्रयासों ने एक संदेश दिया कि जब नेतृत्व खुद उदाहरण पेश करता है, तो समाज भी उससे प्रेरित होता है।

एक साइकिल, कई संदेश आईपीएस विकास कुमार का यह कदम कई मायनों में खास है। यह दिखाता है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। साइकिल चलाना भले ही एक साधारण काम लगे, लेकिन जब इसे एक वरिष्ठ अधिकारी अपनाता है, तो यह एक प्रेरणा बन जाता है।