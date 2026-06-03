कोर्ट ने सही माना, समिति ने गलत ठहरा दिया; राजस्थान यूनिवर्सिटी की 2013 भर्ती विवाद में नया विवाद
राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 की शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। एक ओर राजभवन की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है
राजस्थान विश्वविद्यालय में वर्ष 2013 की शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। एक ओर राजभवन की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है, तो दूसरी ओर राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (RUTA) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार ने पूरी प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित एन.सी. गौतम समिति को राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
डॉ. संजय कुमार ने जारी बयान में कहा कि वर्तमान कुलगुरु द्वारा गठित एन.सी. गौतम समिति अधिनियम की धारा 10(7) का उल्लंघन करती है। उनके अनुसार विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों की जांच के लिए विधिसम्मत प्रक्रिया पहले ही अपनाई जा चुकी थी, जिसके तहत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा धारा 10(5) के अंतर्गत प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर राजभवन ने 27 मई 2026 को कार्रवाई भी की थी।
हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला
पूर्व RUTA अध्यक्ष ने कहा कि जांच समिति ने अध्यादेश-141 के अपेंडिक्स-III, टेबल-II (A) के तहत अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया को मनमाना बताया है, जबकि इसी प्रावधान को वर्ष 2014 में राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि डबल बेंच ने उस याचिका को खारिज करते हुए विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया को यूजीसी नियमों और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुरूप माना था।
डॉ. कुमार का कहना है कि जब न्यायालय पहले ही इस प्रक्रिया को वैध ठहरा चुका है, तब 13 वर्ष बाद उसी आधार पर किसी समिति द्वारा विपरीत निष्कर्ष निकालना न्यायिक सीमाओं का अतिक्रमण है। उन्होंने इसे संविधान और न्यायपालिका की स्थापित व्यवस्था के खिलाफ बताया।
प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का आरोप
डॉ. संजय कुमार ने जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले तत्कालीन कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों का पक्ष नहीं सुना। उनके अनुसार किसी भी जांच में संबंधित पक्षों को सुनना प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत है और इसकी अनदेखी पूरी प्रक्रिया को विवादास्पद बनाती है।
पदोन्नति प्रक्रिया पर भी असर की आशंका
इस पूरे विवाद का असर विश्वविद्यालय में कार्यरत आरक्षित वर्ग के शिक्षकों पर भी पड़ सकता है। डॉ. कुमार ने कहा कि वर्ष 2013 में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के शिक्षकों की बैकलॉग भर्ती नियमों के तहत हुई थी और वर्तमान में उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है। ऐसे समय में नियुक्तियों को लेकर नए विवाद खड़े करना न केवल पदोन्नति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, बल्कि आरक्षित वर्ग के शिक्षकों के अधिकारों पर भी प्रतिकूल असर डाल सकता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शक्तियां जानबूझकर इस मुद्दे को उठाकर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं।
क्या हैं प्रमुख मांगें?
डॉ. संजय कुमार ने मांग की है कि वर्तमान कुलगुरु द्वारा गठित एन.सी. गौतम समिति को तत्काल भंग किया जाए और वर्ष 2013 की नियुक्तियों तथा वर्तमान पदोन्नति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप रोका जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में औपचारिक विरोध दर्ज कराया जाएगा और कुलाधिपति से न्यायोचित कार्रवाई की अपेक्षा की जाएगी।
राजस्थान विश्वविद्यालय में 13 साल पुरानी नियुक्तियों को लेकर छिड़ी यह नई बहस आने वाले दिनों में और राजनीतिक तथा प्रशासनिक महत्व हासिल कर सकती है, क्योंकि मामला अब सिर्फ नियुक्तियों का नहीं बल्कि विश्वविद्यालयी स्वायत्तता, न्यायिक वैधता और आरक्षण से जुड़े अधिकारों का भी बनता जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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