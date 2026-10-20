हमारा त्योहार खराब कर रहे कांग्रेसी; जयपुर में FIR की मांग पर भड़के BJP प्रदेशाध्यक्ष

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मंगलवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दिल्ली में रितु बराला के साथ कथित मारपीट के मामले में जयपुर कमिश्नरेट में कांग्रेस के धरने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मंगलवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दिल्ली में रितु बराला के साथ कथित मारपीट के मामले में जयपुर कमिश्नरेट में कांग्रेस के धरने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

जयपुर में NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला से कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन अब सियासी टकराव में बदल गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में सोमवार शाम से धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को तीखा पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को सुर्खियां बटोरने की कोशिश बताते हुए कहा कि जहां घटना हुई है, कांग्रेस को वहीं प्रदर्शन करना चाहिए। यहां प्रदर्शन करके हमारा त्योहार खराब कर रहे हैं।

राठौड़ ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां घटना होती है, एफआईआर भी वहीं दर्ज होती है। अगर किसी कारण से थानाधिकारी या पुलिस के उच्चाधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो कानून में इसके कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में राजस्थान में अव्यवस्था पैदा करने की क्या जरूरत है?

कानून नहीं समझते तो मैं क्या बुद्धि दूं' बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मंगलवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दिल्ली में रितु बराला के साथ कथित मारपीट के मामले में जयपुर कमिश्नरेट में कांग्रेस के धरने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए।

राठौड़ ने कहा कि अगर पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है, तो इस्तगासे के जरिए कोर्ट से थाने में मामला भिजवाया जा सकता है। कानून में इसके लिए प्रक्रिया तय है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर आश्चर्य होता है। कानून के रास्ते उपलब्ध हैं, फिर भी राजस्थान में प्रदर्शन करके अव्यवस्था क्यों पैदा करना चाहते हैं?

‘ऊपर से निर्देश आया, नीचे नाटक शुरू हो गया’ मदन राठौड़ ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक दिखावा बताते हुए कहा कि ऊपर से निर्देश हुआ और नीचे वालों ने बिना विवेक का इस्तेमाल किए नाटक शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए।

राठौड़ के मुताबिक, कांग्रेस केवल सुर्खियां बटोरने के लिए नौटंकी कर रही है और राजस्थान को परेशान करना चाहती है। उन्होंने दोहराया कि जिस जगह घटना हुई है, एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी वहीं से जुड़ी होगी। जयपुर में धरना देकर त्योहार के माहौल को खराब करना ठीक नहीं है।

उनके इस बयान से साफ है कि बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया है। वहीं कांग्रेस अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है।

सोमवार शाम से कमिश्नरेट में धरने पर कांग्रेस दरअसल, दिल्ली में 13 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ कथित मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया था। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर वे जयपुर में जीरो एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं।

मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता सोमवार शाम जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे थे। नेता वहीं धरने पर बैठ गए। सोमवार रात को डोटासरा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने कमिश्नरेट परिसर में जमीन पर रात बिताई। मंगलवार सुबह धरनास्थल पर ही चाय-नाश्ता किया।

इस बीच कमिश्नरेट के बाहर भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा।

पुलिस बोली- दिल्ली में पहले से दर्ज है केस जयपुर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया है। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में 13 अक्टूबर के घटनाक्रम को लेकर कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज है। रितु बराला की शिकायत भी उसी मामले में शामिल कर जांच की जा रही है।

दूसरी तरफ, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर दिखाई जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती, वे पीछे नहीं हटेंगे।