कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव,राजस्थान की दो महिला नेताओं को राष्ट्रीय जिम्मेदारी

संक्षेप: कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए राजस्थान की दो महिला नेताओं — भरतपुर सांसद संजना जाटव और पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती — को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है।

Wed, 12 Nov 2025 02:56 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए राजस्थान की दो महिला नेताओं — भरतपुर सांसद संजना जाटव और पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती — को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने दोनों को अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है।

भरतपुर से सांसद संजना जाटव को मध्यप्रदेश का जिम्मा दिया गया है। उन्हें कांग्रेस के मध्यप्रदेश प्रभारी और राजस्थान के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी के साथ अटैच किया गया है। वहीं, रेहाना रियाज को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें राज्य प्रभारी महासचिव के साथ जोड़ा गया है।

इस नियुक्ति के साथ कांग्रेस ने साफ संकेत दिया है कि वह संगठन में महिला नेतृत्व को आगे लाने और राजस्थान जैसे मजबूत संगठनात्मक राज्य से युवा नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर मौका देने की दिशा में काम कर रही है।

संजना जाटव की गिनती कांग्रेस के युवा और जुझारू नेताओं में होती है। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने कठूमर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार रमेश खींची से मात्र 409 वोटों के मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा।

हालांकि, पार्टी ने उनके संघर्ष और लोकप्रियता को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भरतपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। इस बार उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के रामस्वरूप कोली को 51,983 वोटों से हराकर संसद पहुंचीं।

संजना जाटव की सक्रियता और संगठन में पकड़ को देखते हुए पार्टी ने अब उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाकर मध्यप्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी है। यह उनके लिए राजनीतिक करियर का अहम कदम माना जा रहा है।

वहीं, रेहाना रियाज चिश्ती राजस्थान कांग्रेस की जानी-मानी महिला नेता हैं। वे महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हैं और अशोक गहलोत सरकार के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं।

रेहाना रियाज लंबे समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय रही हैं और कई बार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला कांग्रेस में पद संभाल चुकी हैं। उन्हें अब राष्ट्रीय सचिव बनाकर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने यह फैसला संगठन में विविधता और महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से लिया है

दिलचस्प बात यह है कि मध्यप्रदेश में अब कांग्रेस के प्रभारी और सहप्रभारी दोनों राजस्थान से होंगे। बायतु विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी पहले से मध्यप्रदेश प्रभारी हैं, अब संजना जाटव को सहप्रभारी (राष्ट्रीय सचिव) के रूप में उनके साथ जोड़ा गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने यह नियुक्ति मध्यप्रदेश में संगठन को मजबूत करने और राजस्थान के अनुभवी नेताओं के अनुभव का लाभ उठाने के लिए की है।

कांग्रेस ने हाल के दिनों में अपने संगठन में महिला नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिकाएं देकर स्पष्ट किया है कि वह 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में संतुलित और समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहती है।

संजना जाटव और रेहाना रियाज की नियुक्ति उसी दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है। इन दोनों नेताओं के पास जमीनी अनुभव के साथ संगठनात्मक पकड़ भी है, जिससे कांग्रेस को आने वाले समय में राज्यों के स्तर पर मजबूती मिल सकती है।

