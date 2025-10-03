congress internal conflict ashok gehlot rajasthan politics news आपसी झगड़ों से कार्यकर्ता कन्फ्यूज, नहीं समझ पा रहा किसके पास जाए;गहलोत ने सार्वजनिक स्वीकार की कांग्रेस की गुटबाजी, Jaipur Hindi News - Hindustan
आपसी झगड़ों से कार्यकर्ता कन्फ्यूज, नहीं समझ पा रहा किसके पास जाए;गहलोत ने सार्वजनिक स्वीकार की कांग्रेस की गुटबाजी

राजनीति के पुराने खिलाड़ी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में खलबली मच गई।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 3 Oct 2025 08:26 PM
राजनीति के पुराने खिलाड़ी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में खलबली मच गई। गहलोत ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह, बीजेपी के धनबल और यहां तक कि नए उपराष्ट्रपति भवन को मनहूस करार देकर बड़ा हमला बोला। उनके बयान सुनकर कांग्रेस कार्यकर्ता भी चौंक गए और बीजेपी वाले तिलमिला उठे।

गहलोत ने बेबाकी से स्वीकार किया कि कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा- “कार्यकर्ता कन्फ्यूजन में है कि जिले में जाएं तो किस नेता के पास जाएं? कोई कहेगा ये तो उस गुट का आदमी है, कोई कहेगा ये उस गुट का। इस चक्कर में काम ही नहीं हो पा रहा।” गहलोत के इस बयान ने साबित कर दिया कि पार्टी के भीतर मतभेद अब सिर दर्द बन चुके हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यह वक्त झगड़ों का नहीं है। “अगली बार मामूली चुनाव नहीं, घमासान होने वाला है। पता ही नहीं लगेगा कि कब क्या हो गया।”

गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर सीधे वार किया। उन्होंने कहा- “दिल्ली में इनके फाइव स्टार दफ्तर बन रहे हैं। चुनाव में धनबल का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसा देकर लोगों को खरीद लेते हैं। वोटर लिस्ट तक में गड़बड़ करते हैं।”

उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आगाह किया कि आने वाला चुनाव कांटे की टक्कर का होगा। “आपको कैडर बेस बनाना पड़ेगा। जो बूथ पर बैठे, कैंपेन करें, जनता से जुड़े रहें। नहीं तो परिणाम देखकर चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो गया।”

गहलोत यहां नहीं रुके। उन्होंने देश के नए उपराष्ट्रपति भवन पर तंज कसते हुए कहा- “यह भवन हमारे राजस्थान के किसान नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए मनहूस साबित हुआ। पहले वाले भवन में सब आराम से पांच साल पूरे कर लेते थे। लेकिन नया-नया भवन बना और मुश्किल से सालभर ही टिक पाए।”

उनका यह बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया। गहलोत ने सवाल उठाया कि आखिर नया भवन बनाने की क्या जरूरत थी? “यह लोग देश की आजादी की विरासत मिटाना चाहते हैं। पहले जैसा सब ठीक था, फिर क्यों बदला गया?”

गहलोत ने एक बार फिर अपनी चर्चित ‘फ्री थैला योजना’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा- “गरीबों को थैले बांटने की हमारी योजना बंद कर दी। अगर मेरी फोटो हटाकर पंडित भजनलाल जी की फोटो लगा देते, तो भी स्कीम चलती रहती। लेकिन बीजेपी वालों ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। अब लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि खाली थैले बांटे गए, योजना बंद कर दी।”

उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि “कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर खाली थैले बांट दिए। ये गरीब का मजाक उड़ाना है। मेरी स्कीम चलती रहती तो जनता को फायदा होता।

गहलोत का यह बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए चेतावनी है और बीजेपी पर सीधा हमला। जहां उन्होंने अपनी ही पार्टी की खामियों को बेबाकी से उजागर किया, वहीं सत्ताधारी दल को धनबल की राजनीति का दोषी ठहराया।

Ashok Gehlot Jagdeep Dhankhar

