कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची पर सस्पेंस: जयपुर–प्रतापगढ़–राजसमंद के नाम कहा अटके?

संक्षेप: कांग्रेस संगठन के सृजन अभियान में पांच जिलों के अध्यक्षों की घोषणा अब तक रुकी क्यों है? आखिर कौन-से नाम विवादों में फंसे हैं और कौन-से नेताओं की दावेदारी हाईकमान तक पहुंच चुकी है?

कांग्रेस संगठन के सृजन अभियान में पांच जिलों के अध्यक्षों की घोषणा अब तक रुकी हुई है। मल्लिकार्जुन खरगे की सूची में जयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बारां और झालावाड़ के नाम शामिल होने के बावजूद औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। हाईकमान ने यह फैसला फिलहाल टाल रखा है और यह माना जा रहा है कि संगठन में स्थानीय विवाद और अंतिम फीडबैक इकट्ठा करने की प्रक्रिया के कारण देरी हो रही है।

खरगे की सूची के अनुसार जयपुर से सुनील शर्मा, प्रतापगढ़ से दिग्विजय सिंह, राजसमंद से आदित्यप्रताप सिंह, बारां से पानाचंद मेघवाल और झालावाड़ से वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम शामिल हैं। नाम तय होने के बावजूद घोषणा में विलंब स्थानीय स्तर पर उठ रहे विवादों और हाईकमान के संतुलन की कोशिश के कारण देखा जा रहा है।

प्रतापगढ़ में दिग्विजय सिंह और मौजूदा जिलाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह के बीच टकराव गहरा रहा है। भानुप्रताप सिंह पिछले दस वर्षों से जिलाध्यक्ष के पद पर हैं और पार्टी इस लंबे कार्यकाल के बाद नया नेतृत्व चाहती है। वहीं, सचिन पायलट के समर्थन में दिग्विजय सिंह की दावेदारी ने समीकरण बदल दिए हैं। इसी कारण दिग्विजय की घोषणा फिलहाल रुकी हुई है।

झालावाड़ में विधायक सुरेश गुर्जर और मौजूदा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर एक ही गुट के माने जाते हैं, लेकिन यहां भी निर्णय अटका हुआ है। माना जा रहा है कि वीरेंद्र गुर्जर ने अपने कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सीधे टकराव की लाइन अपनाई थी। इसके बावजूद हाईकमान में उनका फीडबैक सकारात्मक बताया जा रहा है। इसी बीच नेमीचंद मीणा का नाम भी पैनल में शामिल किया गया है।

राजधानी जयपुर का मामला सबसे पेचीदा माना जा रहा है। सुनील शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज दोनों के नाम अंतिम चरण तक पैनल में थे। सुनील शर्मा ‘जयपुर डायलॉग्स’ में डायरेक्टर के रूप में सक्रिय रहे हैं और कई बार कांग्रेस विरोधी मुद्दे उठाए हैं। वहीं, पुष्पेंद्र भारद्वाज के खिलाफ जमीन विवादों से संबंधित शिकायतें हाईकमान तक पहुंची हैं। इन कारणों से जयपुर का नाम फिलहाल रोक दिया गया है।

अंता उपचुनाव के बाद बारां में संगठन सृजन प्रक्रिया धीमी रही है। यहां पानाचंद मेघवाल, करण सिंह और मौजूदा जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा के नाम चर्चा में हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार पानाचंद मेघवाल के नाम को अंतिम सूची में शामिल किए जाने की संभावना अधिक बताई जा रही है।

राजसमंद में आदित्यप्रताप सिंह और गोवर्धन सिंह के बीच विवाद बढ़ गया है। पायलट बनाम सीपी जोशी कैंप की खींचतान ने स्थिति को जटिल बनाया है। दामोदर गुर्जर भी पैनल का हिस्सा हैं। हाईकमान फिलहाल इस विवाद के समाधान के बाद ही फैसला लेने की स्थिति में है।

बारां और झालावाड़ के नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं और इन जिलों में जल्द ही औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। शेष जिलों में विवाद सुलझते ही पूरी सूची सार्वजनिक की जाएगी।