Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरcongress district president list suspense jaipur pratapgarh rajsamand
कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची पर सस्पेंस: जयपुर–प्रतापगढ़–राजसमंद के नाम कहा अटके?

कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची पर सस्पेंस: जयपुर–प्रतापगढ़–राजसमंद के नाम कहा अटके?

संक्षेप:

कांग्रेस संगठन के सृजन अभियान में पांच जिलों के अध्यक्षों की घोषणा अब तक रुकी क्यों है? आखिर कौन-से नाम विवादों में फंसे हैं और कौन-से नेताओं की दावेदारी हाईकमान तक पहुंच चुकी है?

Tue, 2 Dec 2025 02:46 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

कांग्रेस संगठन के सृजन अभियान में पांच जिलों के अध्यक्षों की घोषणा अब तक रुकी हुई है। मल्लिकार्जुन खरगे की सूची में जयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बारां और झालावाड़ के नाम शामिल होने के बावजूद औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। हाईकमान ने यह फैसला फिलहाल टाल रखा है और यह माना जा रहा है कि संगठन में स्थानीय विवाद और अंतिम फीडबैक इकट्ठा करने की प्रक्रिया के कारण देरी हो रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खरगे की सूची के अनुसार जयपुर से सुनील शर्मा, प्रतापगढ़ से दिग्विजय सिंह, राजसमंद से आदित्यप्रताप सिंह, बारां से पानाचंद मेघवाल और झालावाड़ से वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नाम शामिल हैं। नाम तय होने के बावजूद घोषणा में विलंब स्थानीय स्तर पर उठ रहे विवादों और हाईकमान के संतुलन की कोशिश के कारण देखा जा रहा है।

प्रतापगढ़ में दिग्विजय सिंह और मौजूदा जिलाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह के बीच टकराव गहरा रहा है। भानुप्रताप सिंह पिछले दस वर्षों से जिलाध्यक्ष के पद पर हैं और पार्टी इस लंबे कार्यकाल के बाद नया नेतृत्व चाहती है। वहीं, सचिन पायलट के समर्थन में दिग्विजय सिंह की दावेदारी ने समीकरण बदल दिए हैं। इसी कारण दिग्विजय की घोषणा फिलहाल रुकी हुई है।

झालावाड़ में विधायक सुरेश गुर्जर और मौजूदा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर एक ही गुट के माने जाते हैं, लेकिन यहां भी निर्णय अटका हुआ है। माना जा रहा है कि वीरेंद्र गुर्जर ने अपने कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सीधे टकराव की लाइन अपनाई थी। इसके बावजूद हाईकमान में उनका फीडबैक सकारात्मक बताया जा रहा है। इसी बीच नेमीचंद मीणा का नाम भी पैनल में शामिल किया गया है।

राजधानी जयपुर का मामला सबसे पेचीदा माना जा रहा है। सुनील शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज दोनों के नाम अंतिम चरण तक पैनल में थे। सुनील शर्मा ‘जयपुर डायलॉग्स’ में डायरेक्टर के रूप में सक्रिय रहे हैं और कई बार कांग्रेस विरोधी मुद्दे उठाए हैं। वहीं, पुष्पेंद्र भारद्वाज के खिलाफ जमीन विवादों से संबंधित शिकायतें हाईकमान तक पहुंची हैं। इन कारणों से जयपुर का नाम फिलहाल रोक दिया गया है।

अंता उपचुनाव के बाद बारां में संगठन सृजन प्रक्रिया धीमी रही है। यहां पानाचंद मेघवाल, करण सिंह और मौजूदा जिलाध्यक्ष रामचरण मीणा के नाम चर्चा में हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार पानाचंद मेघवाल के नाम को अंतिम सूची में शामिल किए जाने की संभावना अधिक बताई जा रही है।

राजसमंद में आदित्यप्रताप सिंह और गोवर्धन सिंह के बीच विवाद बढ़ गया है। पायलट बनाम सीपी जोशी कैंप की खींचतान ने स्थिति को जटिल बनाया है। दामोदर गुर्जर भी पैनल का हिस्सा हैं। हाईकमान फिलहाल इस विवाद के समाधान के बाद ही फैसला लेने की स्थिति में है।

बारां और झालावाड़ के नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं और इन जिलों में जल्द ही औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। शेष जिलों में विवाद सुलझते ही पूरी सूची सार्वजनिक की जाएगी।

विश्लेषकों का कहना है कि इन जिलों में चल रही खींचतान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और संगठन सृजन की प्रक्रिया का प्राकृतिक हिस्सा है। हाईकमान इस बार संतुलन और प्रभाव दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Congress News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।