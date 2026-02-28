कांग्रेस ने सेना को हथियारों और वर्दी के लिए तरसाया,अजमेर में PM का बड़ा बयान

राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। कायड़ विश्रामस्थली में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “यही कांग्रेस है

राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। कायड़ विश्रामस्थली में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “यही कांग्रेस है जिसने हमारी सेना के जवानों को हथियारों और वर्दी तक के लिए तरसा कर रखा था।” उनके इस बयान के साथ ही सभा स्थल पर मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस के शासनकाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश की सेनाओं को कमजोर करना और भारत को बदनाम करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। उन्होंने कहा, “आप याद कीजिए, यही कांग्रेस है जिसने सालों तक हमारे सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन से वंचित रखा। यही वह पार्टी है जिसके समय विदेशों से होने वाले रक्षा सौदों में बड़े-बड़े घोटाले सामने आए।”

‘11 वर्षों में सेना ने हर मोर्चे पर दिखाया पराक्रम’ पीएम मोदी ने बीते 11 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की सेना ने हर मोर्चे पर आतंकियों और देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सेना ने न केवल सीमाओं पर मजबूती दिखाई, बल्कि आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया।

प्रधानमंत्री ने कहा, “सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, हमारी सेना ने वीरता का लोहा मनवाया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इन सफल अभियानों में भी दुश्मनों के झूठ को ही आगे बढ़ाया।” उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी राजनीति की और सेना के मनोबल को गिराने की कोशिश की।

कांग्रेस पर ‘देश विरोध’ का आरोप सभा में मौजूद हजारों लोगों के बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देशहित के हर फैसले का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “देश के लिए जो भी शुभ है, जो भी अच्छा है, जो भी देशवासियों का भला करने वाला है, कांग्रेस उस सबका विरोध करती है। इसलिए देश आज कांग्रेस को सबक सिखा रहा है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले रक्षा सौदों में पारदर्शिता की कमी रहती थी, लेकिन अब ‘मेक इन इंडिया’ के तहत स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्माण बढ़ा है, जिससे सेना की ताकत और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा बना प्रमुख मुद्दा अजमेर की इस सभा में राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना का मुद्दा प्रमुखता से उभरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सैनिकों के हितों को सर्वोपरि रखा है। वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से लंबित मांग को उनकी सरकार ने पूरा किया।

उन्होंने कहा कि आज भारत की सीमाएं अधिक सुरक्षित हैं और आतंक के खिलाफ नीति स्पष्ट है—“घर में घुसकर मारेंगे।” इस बयान पर सभा स्थल तालियों और नारों से गूंज उठा।

राजनीतिक संदेश साफ राजस्थान में आगामी राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए पीएम मोदी का यह बयान सीधे तौर पर कांग्रेस पर आक्रामक रुख का संकेत देता है। सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे भावनात्मक मुद्दों को केंद्र में रखकर उन्होंने कांग्रेस के पिछले कार्यकाल को कटघरे में खड़ा किया।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह भाषण चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना का सम्मान और कांग्रेस के कथित घोटालों को मुद्दा बनाकर जनसमर्थन मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।