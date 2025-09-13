रात 1 बजे जयपुर की सड़को पर उतरे मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड,औचक निरीक्षण में ये दिए निर्देश

कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शुक्रवार की रात अपनी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का औचक निरीक्षण कर सबको चौंका दिया।

जयपुर की सड़कों पर शुक्रवार की रात एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। जब लोग गहरी नींद में थे, तब कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हेलमेट पहनकर निकल पड़े अपनी विधानसभा क्षेत्र की गलियों और सड़कों का जायजा लेने। रात 12 बजे शुरू हुआ यह दौरा तड़के 2:30 बजे तक चला। साथ थे जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के वरिष्ठ अधिकारी। पांच जगह रुककर उन्होंने सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया और मौके पर ही अधिकारियों को आदेश दिए।

राठौड़ का अंदाज़ बिल्कुल अलग था। न मंच, न भाषण, न भीड़। बस रात की खामोशी में सड़क पर खड़े होकर उन्होंने कहा—“यह दौरा दिखावे के लिए नहीं है। जनता को बेहतर सुविधा देना ही मकसद है।” उन्होंने साफ किया कि दिन में निरीक्षण करने से ट्रैफिक और आम लोगों को परेशानी होती है। इसलिए उन्होंने आधी रात का रास्ता चुना।

निरीक्षण के दौरान कर्नल ने अधिकारियों से सख्ती भी दिखाई और हौसला भी बढ़ाया। बोले—“खामियां निकालना मेरा काम नहीं, मनोबल बढ़ाना है। लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।” उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जगहों पर तुरंत पैचवर्क या मरम्मत की जरूरत है, वहां काम बिना देरी शुरू किया जाए।

मंत्री ने दावा किया कि बीते दो दशकों से जिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया, वे अब बदलते हालात में सुलझ रही हैं। “पहले बारिश होते ही सड़कें तालाब बन जाती थीं, अब नाम मात्र का पानी दिखता है। ये बदलाव इस बात का सबूत है कि सही दिशा में काम हुआ है।”

कर्नल राठौड़ ने जोर देकर कहा कि सड़कें तभी टिकाऊ होंगी जब ड्रेनेज व्यवस्था मजबूत होगी। इसी कारण सड़क और नाली, दोनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में क्षेत्र की सूरत और बेहतर होगी, सड़कें मजबूत और टिकाऊ नजर आएंगी।