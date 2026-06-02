CM पर टिप्पणी के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल पर डबल एक्शन! पहले PSO हटे, अब पुराने केस में FIR

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल चर्चा के केंद्र में हैं। राजस्थान पुलिस ने सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है।

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल चर्चा के केंद्र में हैं। राजस्थान पुलिस ने सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई नागौर जिले के रियांबड़ी क्षेत्र में बजरी खनन को लेकर हुए आंदोलन और जयपुर कूच की घोषणा से जुड़े करीब पांच महीने पुराने मामले में की गई है। पादूंकला थाना पुलिस ने 28 मई को मामला दर्ज किया है।

CM पर बयान के बाद तेज हुई कार्रवाई इस कार्रवाई का समय राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। एफआईआर दर्ज होने से एक दिन पहले 27 मई को हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के निकट भैराणा धाम में चल रहे एक आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार के मंत्रियों को लेकर कथित रूप से अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जयपुर कमिश्नरेट की ओर से उनकी सुरक्षा में तैनात तीनों पीएसओ (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर) हटा दिए थे।

पीएसओ हटाए जाने के अगले ही दिन नागौर पुलिस द्वारा बेनीवाल और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दल और आरएलपी इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बता रहा है।

पुलिस ने लगाए ये गंभीर आरोप पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, आंदोलन के दौरान प्रशासन की ओर से लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना की गई। आरोप है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की गैर-कानूनी सभा आयोजित की गई।

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि सभा के दौरान हनुमान बेनीवाल समेत कई नेताओं ने प्रशासन की मांगें नहीं मानने पर लोगों को जयपुर कूच के लिए प्रेरित किया, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका पैदा हुई।

पुलिस का दावा है कि बेनीवाल करीब 150 वाहनों के काफिले के साथ पादूंकला क्षेत्र के नेशनल हाईवे-58 पर पहुंचे और आंदोलन के चलते हाईवे पर यातायात बाधित हुआ। काफिले के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया और एक ओर का ट्रैफिक प्रभावित रहा। पुलिस के अनुसार, करीब 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में काफिले को लगभग चार घंटे लगे, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा पुलिस ने सांसद हनुमान बेनीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें गैर-कानूनी सभा करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करना और शांति व्यवस्था प्रभावित करने जैसे आरोप शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है।

क्या था रियांबड़ी आंदोलन? यह पूरा मामला 13 जनवरी 2026 से जुड़ा हुआ है, जब हनुमान बेनीवाल ने नागौर जिले के रियांबड़ी उपखंड मुख्यालय पर सैकड़ों किसानों और समर्थकों के साथ बजरी खनन माफिया के खिलाफ धरना शुरू किया था। आंदोलन के दौरान उन्होंने खनन गतिविधियों में अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

बेनीवाल की प्रमुख मांगों में खनन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, बजरी लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे और सीमांकन, ई-रवाना प्रणाली की जांच तथा ट्रैक्टर चालकों से कथित अवैध वसूली पर रोक लगाना शामिल था।

जयपुर कूच का किया था ऐलान मांगों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए बेनीवाल ने हजारों समर्थकों के साथ जयपुर कूच करने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। प्रशासन द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद जयपुर कूच को स्थगित कर दिया गया था।