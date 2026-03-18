न हमें जुकाम होता,न पट्टी बंधती,गहलोत की टिप्पणी पर सीएम ने कसा तंज

राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर उठे सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा पलटवार किया है।

राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर उठे सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा पलटवार किया है। बिना नाम लिए उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे दिल्ली जाते थे तो “दोनों पैरों में पट्टी बांध लेते थे”, जबकि उन्हें न जुकाम होता है और न ही किसी तरह की कमजोरी महसूस होती है।

दिल्ली दौरे पर सीएम का जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष लगातार उनके दिल्ली जाने को लेकर सवाल खड़े करता है। इस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे किसी के इशारे पर नहीं चलते। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “क्या मैं तुम्हारी मर्जी से चलूंगा? तुम हो कौन मेरे ऊपर?” सीएम ने कहा कि राजस्थान की जनता के हित में जो भी जरूरी होगा, वह करने से पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब भी वे दिल्ली जाते हैं, राज्य के लिए कुछ न कुछ लेकर ही लौटते हैं। हाल ही में दो दिन के दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भी वे राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले और सहयोग लेकर आए हैं।

गहलोत सरकार पर साधा निशाना सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ, जिसका खामियाजा अब सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ मंत्री जेल तक जा चुके हैं और कई अधिकारी जांच के दायरे में हैं।

जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुईं। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों ने प्रदेश के साथ भ्रष्टाचार किया है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

‘होटलों में रहने’ वाला बयान सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने बयान में यह भी कहा कि विपक्ष के नेता पहले दिल्ली में “सरकार बचाने” के लिए लंबे समय तक होटलों में ठहरते थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब वही लोग उनके दिल्ली जाने पर सवाल उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और जनता को हर फैसले की जानकारी दी जा रही है। विधानसभा में भी उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा रखा, जबकि विपक्ष इस पर जवाब देने से बच रहा है।

युवा शक्ति दिवस कार्यक्रम में बयान मुख्यमंत्री ने ये सभी बातें जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित ‘राजस्थान युवा शक्ति दिवस’ कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 24 घंटे जनता की सेवा में लगी हुई है। मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और जनप्रतिनिधि लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वे “दो साल बनाम पांच साल” के कामों पर बहस नहीं करना चाहते, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे से बचने के लिए विधानसभा से बाहर चला गया। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वे भी अपनी सरकार के कामों का हिसाब जनता के सामने रखें।

आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बजट में घाटे को कम करने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय करीब 1.67 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 2 लाख रुपए से अधिक हो गई है।

सियासी गर्माहट तेज सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। दिल्ली दौरे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर लगातार हमलावर हैं।