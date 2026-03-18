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न हमें जुकाम होता,न पट्टी बंधती,गहलोत की टिप्पणी पर सीएम ने कसा तंज

Mar 18, 2026 04:59 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर उठे सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा पलटवार किया है।

न हमें जुकाम होता,न पट्टी बंधती,गहलोत की टिप्पणी पर सीएम ने कसा तंज

राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर उठे सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा पलटवार किया है। बिना नाम लिए उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे दिल्ली जाते थे तो “दोनों पैरों में पट्टी बांध लेते थे”, जबकि उन्हें न जुकाम होता है और न ही किसी तरह की कमजोरी महसूस होती है।

दिल्ली दौरे पर सीएम का जवाब

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष लगातार उनके दिल्ली जाने को लेकर सवाल खड़े करता है। इस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे किसी के इशारे पर नहीं चलते। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “क्या मैं तुम्हारी मर्जी से चलूंगा? तुम हो कौन मेरे ऊपर?” सीएम ने कहा कि राजस्थान की जनता के हित में जो भी जरूरी होगा, वह करने से पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब भी वे दिल्ली जाते हैं, राज्य के लिए कुछ न कुछ लेकर ही लौटते हैं। हाल ही में दो दिन के दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भी वे राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले और सहयोग लेकर आए हैं।

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गहलोत सरकार पर साधा निशाना

सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ, जिसका खामियाजा अब सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ मंत्री जेल तक जा चुके हैं और कई अधिकारी जांच के दायरे में हैं।

जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुईं। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों ने प्रदेश के साथ भ्रष्टाचार किया है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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‘होटलों में रहने’ वाला बयान

सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने बयान में यह भी कहा कि विपक्ष के नेता पहले दिल्ली में “सरकार बचाने” के लिए लंबे समय तक होटलों में ठहरते थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब वही लोग उनके दिल्ली जाने पर सवाल उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और जनता को हर फैसले की जानकारी दी जा रही है। विधानसभा में भी उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का पूरा ब्यौरा रखा, जबकि विपक्ष इस पर जवाब देने से बच रहा है।

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युवा शक्ति दिवस कार्यक्रम में बयान

मुख्यमंत्री ने ये सभी बातें जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित ‘राजस्थान युवा शक्ति दिवस’ कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 24 घंटे जनता की सेवा में लगी हुई है। मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और जनप्रतिनिधि लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि वे “दो साल बनाम पांच साल” के कामों पर बहस नहीं करना चाहते, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे से बचने के लिए विधानसभा से बाहर चला गया। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वे भी अपनी सरकार के कामों का हिसाब जनता के सामने रखें।

आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बजट में घाटे को कम करने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि पहले प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय करीब 1.67 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 2 लाख रुपए से अधिक हो गई है।

सियासी गर्माहट तेज

सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। दिल्ली दौरे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर लगातार हमलावर हैं।

फिलहाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि वे राज्यहित में अपने फैसले लेते रहेंगे और किसी भी आलोचना से पीछे हटने वाले नहीं हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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