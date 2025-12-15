Hindustan Hindi News
वो हमसे क्या बात करेंगे,कांग्रेसी ख़ुद भ्रष्टाचार के जननायक; सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में विपक्ष को लिया आड़े हाथ

संक्षेप:

जयपुर में प्रतापनगर स्थित आरयूएचएस हॉस्पिटल परिसर में सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

Dec 15, 2025 09:29 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर में प्रतापनगर स्थित आरयूएचएस हॉस्पिटल परिसर में सरकार के दो साल पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की नींव पर काम करने वाली पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। सीएम भजनलाल ने कांग्रेसियों को ‘लुटेरा’ बताते हुए कहा कि ऐसे लोग हमसे बात क्यों करेंगे, जो खुद भ्रष्टाचार के जनक रहे हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और कांग्रेस के पिछले पांच साल के शासनकाल के दौरान हुए कार्यों की तुलना भी की। भजनलाल ने कहा कि उनके कार्यकाल में काम की पारदर्शिता और ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल यह है कि किसी भी परीक्षा या भर्ती में पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस शासन में युवाओं का भविष्य पेपर लीक की भेंट चढ़ता रहा। उन्होंने युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और रोजगार के अवसर देने की बात दोहराई और कहा कि आने वाले समय में और भी भर्तियां आयोजित की जाएंगी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि “एक-दो लोग तो केवल बोलते ही बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास कहने को तो कुछ नहीं होता, फिर भी केवल ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन मैदान में आने और काम करने की सच्चाई और इच्छा रखने वालों को किसी का डर नहीं होता।” उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार किसी तरह की कोताही नहीं बरतेगी और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

भजनलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने दो साल में वह काम कर दिखाया जो कांग्रेस पांच साल में भी नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में योजनाओं में गड़बड़ियां आम बात थी, जिनकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी। आरजीएचएस योजना के दौरान सामने आई अनियमितताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में निजी अस्पतालों और डॉक्टरों को खुली लूट की छूट मिली थी, जबकि भाजपा सरकार ने ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए हैं और आगे भी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जनता से भी अपील की कि वे काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर ध्यान दें और केवल काम करने वाली सरकार को ही समर्थन दें। उन्होंने कहा, “अरे मैदान में आइए, कौन मना कर रहा है। हम सदन के अंदर और बाहर भी तैयार हैं। जिनमें काम करने की सच्चाई और इच्छा है, उनको किसी का डर नहीं होता।”

इस दौरान आयोजित आरोग्य शिविर में राज्यभर से आए लोग स्वास्थ्य जांच और परामर्श का लाभ उठाते नजर आए। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लोगों की मुफ्त जांच की गई और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जनता की भलाई और स्वास्थ्य सर्वोपरि है और सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
