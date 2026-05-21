परिवार संभालना मुश्किल, CM भजन लाल शर्मा के सामने छलका महिला का दर्द, पति का हुआ ट्रांसफर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुड़ादा गांव में रात्रि विश्राम के बाद ग्रामीणों के बीच पहुंचकर सीधे संवाद किया। सुबह करीब सवा 6 बजे गांव भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री ने चौपाल पर ग्रामीणों के साथ खाट पर बैठकर चाय पी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुड़ादा गांव में रात्रि विश्राम के बाद ग्रामीणों के बीच पहुंचकर सीधे संवाद किया। सुबह करीब सवा 6 बजे गांव भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री ने चौपाल पर ग्रामीणों के साथ खाट पर बैठकर चाय पी और करीब दो घंटे तक पानी, बिजली, सड़क और सरकारी योजनाओं को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए और त्वरित कार्रवाई भी करवाई।
अलसुबह गांव भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री
कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुड़ादा गांव में रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री सुबह गांव भ्रमण के लिए निकले। वे सीधे गांव की चौपाल पहुंचे और ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बुनियादी सुविधाओं की स्थिति जानी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और समय पर समस्याओं का निस्तारण करना है।
पानी संकट पर ग्रामीणों की मांग
चौपाल के दौरान ग्रामीणों और सरपंच ने गांव में पानी की समस्या उठाई। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश का पानी संरक्षित करने के लिए एनीकट का निर्माण जरूरी है, जिससे क्षेत्र में जल संकट को कम किया जा सके।
इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव को गांव में एनीकट निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करवाने और आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।
महिला की परेशानी सुन तुरंत हुआ ट्रांसफर
मॉर्निंग वॉक के दौरान बांसवाड़ा शहर की एक महिला मुख्यमंत्री से मिली और अपनी पारिवारिक स्थिति बताई। महिला ने बताया कि उनके पति हेमेंद्र कलाल PHED विभाग में सहायक अभियंता हैं और वर्तमान में सागवाड़ा क्षेत्र में पदस्थ हैं।
महिला ने कहा कि घर में बुजुर्ग सास-ससुर हैं, जिन्हें अस्थमा की समस्या है, जबकि उनका एक बच्चा गंभीर मानसिक बीमारी और दिव्यांगता से प्रभावित है। ऐसे में दूर पोस्टिंग के कारण परिवार की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है।
महिला की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और बाद में PHED कर्मचारी का ट्रांसफर बांसवाड़ा कर दिया गया।
डॉक्टर पर शिकायत के बाद कार्रवाई
इसी दौरान कुशलगढ़ के सरकारी अस्पताल और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने पूर्व BCMO डॉ. गिरीश भामोर के खिलाफ शिकायत मुख्यमंत्री को सौंपी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके खिलाफ पहले भी जांच हो चुकी है और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं।
कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर के बाद भी वे कानूनी प्रक्रिया के जरिए फिर उसी जगह पदस्थ हो गए। साथ ही बिना अनुमति दस्तावेज तैयार करने, वित्तीय अनियमितता और ऑडिट प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप भी लगाए गए।
विधायक कैलाश मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर को APO करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कार्रवाई की गई।
बच्चों से मिले मुख्यमंत्री
गांव भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से भी मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां बांटी और उनसे बातचीत की। वहीं युवाओं से नशा मुक्ति का संकल्प लेने की अपील की।
इसके बाद मुख्यमंत्री बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। फिर दोपहर बाद उनका डूंगरपुर रवाना होने का कार्यक्रम तय है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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