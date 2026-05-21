CM भजन लाल शर्मा के अधीन विभाग में टेंडर का खेल; बेनीवाल-जूली ने उठाए सवाल

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक कथित टेंडर विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) से जुड़े एक टेंडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक कथित टेंडर विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) से जुड़े एक टेंडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीधे नियंत्रण वाले विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि एक विशेष फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में बदलाव किया गया।

बेनीवाल ने उठाए नीति और नीयत पर सवाल आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के जरिए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में निष्पक्षता और पारदर्शिता सर्वोच्च होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बेनीवाल ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले डीआईपीआर विभाग में कथित तौर पर मुख्यमंत्री के करीबी और बीजेपी के एक प्रवक्ता के परिवार से जुड़ी फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किए जाने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह बदलाव हुआ है तो यह सरकार की नीति और नीयत दोनों पर बड़ा सवाल है।

टीकाराम जूली बोले- मुख्यमंत्री की नाक के नीचे बना भ्रष्ट तंत्र वहीं कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जूली ने आरोप लगाया कि चहेती फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया और पूर्व निर्धारित नियमों में बदलाव किया गया।

जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले विभाग में ऐसी स्थिति पैदा होना गंभीर मामला है और इससे यह सवाल उठता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता कितनी प्रभावी है। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से जांच की मांग करते हुए पूछा कि आखिर टेंडर की शर्तों में बदलाव किसे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया।

विपक्ष के मुख्य आरोप क्या हैं? इस पूरे विवाद में विपक्ष की ओर से कुछ प्रमुख आरोप लगाए गए हैं—

एक भाजपा प्रवक्ता के भाई की फर्म को कथित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।

टेंडर की तय और पूर्व निर्धारित शर्तों में बीच प्रक्रिया के दौरान बदलाव किया गया।

विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होने के कारण जवाबदेही सीधे सरकार तक जाती है।

मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।

सोशल मीडिया पर चर्चा तेज, सरकार के जवाब का इंतजार इस मुद्दे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कथित तौर पर टेंडर प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज और दावे साझा किए जा रहे हैं, जिनको लेकर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है।