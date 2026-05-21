CM भजन लाल शर्मा के अधीन विभाग में टेंडर का खेल; बेनीवाल-जूली ने उठाए सवाल
राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक कथित टेंडर विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) से जुड़े एक टेंडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक कथित टेंडर विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर सत्ता के गलियारों तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) से जुड़े एक टेंडर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीधे नियंत्रण वाले विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि एक विशेष फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर प्रक्रिया की शर्तों में बदलाव किया गया।
बेनीवाल ने उठाए नीति और नीयत पर सवाल
आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के जरिए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में निष्पक्षता और पारदर्शिता सर्वोच्च होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बेनीवाल ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले डीआईपीआर विभाग में कथित तौर पर मुख्यमंत्री के करीबी और बीजेपी के एक प्रवक्ता के परिवार से जुड़ी फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किए जाने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह बदलाव हुआ है तो यह सरकार की नीति और नीयत दोनों पर बड़ा सवाल है।
टीकाराम जूली बोले- मुख्यमंत्री की नाक के नीचे बना भ्रष्ट तंत्र
वहीं कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जूली ने आरोप लगाया कि चहेती फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया और पूर्व निर्धारित नियमों में बदलाव किया गया।
जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले विभाग में ऐसी स्थिति पैदा होना गंभीर मामला है और इससे यह सवाल उठता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता कितनी प्रभावी है। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से जांच की मांग करते हुए पूछा कि आखिर टेंडर की शर्तों में बदलाव किसे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया।
विपक्ष के मुख्य आरोप क्या हैं?
इस पूरे विवाद में विपक्ष की ओर से कुछ प्रमुख आरोप लगाए गए हैं—
एक भाजपा प्रवक्ता के भाई की फर्म को कथित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।
टेंडर की तय और पूर्व निर्धारित शर्तों में बीच प्रक्रिया के दौरान बदलाव किया गया।
विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होने के कारण जवाबदेही सीधे सरकार तक जाती है।
मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।
सोशल मीडिया पर चर्चा तेज, सरकार के जवाब का इंतजार
इस मुद्दे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कथित तौर पर टेंडर प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज और दावे साझा किए जा रहे हैं, जिनको लेकर राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई है।
हालांकि, इस मामले में अब तक राज्य सरकार या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप के बीच अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और संभावित जवाब पर टिकी हुई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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