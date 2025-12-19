Hindustan Hindi News
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता की सफलता पर वसुंधरा राजे हुईं भावुक, ट्वीट कर दी बधाई

CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता की सफलता पर वसुंधरा राजे हुईं भावुक, ट्वीट कर दी बधाई

संक्षेप:

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की मेधावी छात्रा गीताली गुप्ता ने CLAT 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक–1 हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है।

Dec 19, 2025 07:10 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की मेधावी छात्रा गीताली गुप्ता ने CLAT 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक–1 हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। गीताली की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाईं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर ट्वीट कर गीताली को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

वसुंधरा राजे ने अपने ट्वीट में लिखा—

“इस वीडियो ने भावुक कर दिया। श्रीगंगानगर की मेधावी छात्रा गीताली गुप्ता को CLAT 2026 में ऑल इंडिया रैंक–1 प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि ने राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। इस परीक्षा में सफल हुए राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को भी मेरी शुभकामनाएँ। उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।”

पूर्व मुख्यमंत्री का यह ट्वीट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बड़ी संख्या में लोगों ने गीताली की सफलता की सराहना की और वसुंधरा राजे की संवेदनशील प्रतिक्रिया की भी प्रशंसा की।

दरअसल, गीताली गुप्ता का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 17 वर्षीय गीताली अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर CLAT 2026 का रिजल्ट चेक कर रही हैं। जैसे ही उन्होंने रोल नंबर डालकर रिजल्ट देखा, कुछ पल के लिए वह स्तब्ध रह गईं। फिर अचानक उनके चेहरे पर खुशी, विश्वास और भावुकता के भाव साफ नजर आए। ऐसा लगा मानो उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा हो कि उन्होंने देशभर में पहला स्थान हासिल कर लिया है।

गीताली ने 119 में से 112.75 अंक प्राप्त कर CLAT 2026 में टॉप किया है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि CLAT देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित कानून प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसके जरिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलता है।

गीताली का पारिवारिक बैकग्राउंड भी उनकी सफलता को और प्रेरणादायक बनाता है। वह राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता सामान्य पेशे में कार्यरत हैं, जबकि उनका एक भाई इंजीनियर है। गीताली शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चुनी और उसी के साथ कानून की तैयारी में जुट गईं।

शिक्षकों और परिजनों के अनुसार, गीताली ने अनुशासन, निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि छोटे शहरों और साधारण परिवारों से आने वाले छात्र भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

गीताली की इस कामयाबी पर प्रदेशभर में खुशी की लहर है। राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक जगत से लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। वसुंधरा राजे का भावुक ट्वीट इस बात का प्रमाण है कि गीताली की सफलता केवल एक परीक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है।

