राजस्थान: पारिवारिक विवाद सुलझाने जा रहा परिवार हादसे का शिकार, कार-ट्रेलर की भीषण भिड़ंत में 4 की मौत, 4 घायल

राजस्थान: पारिवारिक विवाद सुलझाने जा रहा परिवार हादसे का शिकार, कार-ट्रेलर की भीषण भिड़ंत में 4 की मौत, 4 घायल

Dec 26, 2025 09:59 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के चूरू जिले के सांडवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। नोखा-सांडवा मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर और बोलेरो गाड़ी के बीच हुई भीषण आमने-सामने की भिड़ंत में एक महिला सहित चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उच्च उपचार के लिए बीकानेर रेफर किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुए सभी लोग एक ही परिवार और रिश्तेदारी से जुड़े थे। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार लोग एक पारिवारिक विवाद में समझौता कराने के सिलसिले में गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। शाम करीब 5:30 बजे जब उनकी गाड़ी कातर और तेहनदेसर गांव के बीच एक कॉलेज के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रेलर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और वह लोहे के मलबे में तब्दील हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। टक्कर के बाद शव गाड़ी के अंदर इस कदर फंस गए थे कि पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों को उन्हें बाहर निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। सांडवा थानाधिकारी चौथमल ने बताया कि ट्रेलर नोखा (बीकानेर) से सांडवा की तरफ आ रहा था, जबकि बोलेरो सांडवा से लालगढ़ (चूरू) की ओर जा रही थी।

हादसे में इन्होंने गंवाई जान

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है:

* उम्मेद सिंह (55), निवासी लालगढ़ (चूरू)

* प्रहलाद सिंह (35), निवासी लालगढ़ (चूरू)

* राजू कंवर (35), पत्नी मदन सिंह, निवासी लालगढ़ (चूरू)

* दिलीप सिंह (25), निवासी श्यामसर (नागौर)

इस हादसे में घायल होने वालों में लालगढ़ निवासी मदन सिंह राजपूत, भैरोंसिंह, नारायण और प्रेम सिंह शामिल हैं। घायलों को पहले सांडवा पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए तुरंत बीकानेर रेफर कर दिया।

यह हादसा लालगढ़ निवासी मदन सिंह के परिवार के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। मदन सिंह खुद इस हादसे में घायल हुए हैं, जबकि उनकी पत्नी राजू कंवर और उनके भाई प्रहलाद सिंह की इस दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं, मदन सिंह का बेटा भैरोंसिंह भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है।

हादसे के तुरंत बाद आरोपी ट्रेलर चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही सुजानगढ़ एएसपी दिनेश कुमार और सांडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल पर जमा भारी भीड़ को हटाकर और क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क किनारे करवाकर यातायात सुचारू करवाया। मृतकों के शवों को सांडवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां शनिवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
