Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरchuru firing case police action story rajasthan
आखिर कैसे सिर्फ 120 मिनट में सुलझ गया फायरिंग केस? पढ़िए चूरू पुलिस की एक्शन स्टोरी

आखिर कैसे सिर्फ 120 मिनट में सुलझ गया फायरिंग केस? पढ़िए चूरू पुलिस की एक्शन स्टोरी

संक्षेप: चूरू के तारानगर की रात 17 अक्टूबर को गोलियों की गूंज से अचानक जाग उठी। ओजरिया गांव की नींद टूट गई, घरों के दरवाज़े बंद हो गए, और सन्नाटा कुछ पल को चीखों में बदल गया।

Sat, 18 Oct 2025 09:53 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, चूरू
share Share
Follow Us on

चूरू के तारानगर की रात 17 अक्टूबर को गोलियों की गूंज से अचानक जाग उठी। ओजरिया गांव की नींद टूट गई, घरों के दरवाज़े बंद हो गए, और सन्नाटा कुछ पल को चीखों में बदल गया। महावीर झाझड़िया के घर पर चली गोलियों ने इलाके में दहशत फैला दी लेकिन किसी को नहीं पता था कि पुलिस महज दो घंटे में इस रहस्य की परतें खोलने वाली है।

सुबह 11 बजे जैसे ही सूचना थाना तारानगर पहुंची, एसएचओ सतवीर मीणा तुरंत मौके पर पहुंचे।

घटनास्थल पर सन्नाटा था बस दीवारों पर गोलियों के निशान, और लोगों की डरी हुई आंखें। पुलिस के लिए यह किसी फिल्मी पहेली से कम नहीं था। कोई गवाह नहीं, कोई सीधा सबूत नहीं…

बस एक सवाल कौन थे वो, जो जान लेने आए थे और हवा में गायब हो गए?”

जैसे-जैसे मिनट बीत रहे थे, पुलिस का धैर्य और तेजी दोनों बढ़ रहे थे।टीम ने गांव और आस-पास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले एक धुंधली तस्वीर, एक बाइक की झलक, और मोबाइल की लोकेशन पिंग ने अचानक इस केस को नई दिशा दे दी।

फुटेज और नेटवर्क डेटा को जोड़ते-जोड़ते पुलिस ने दो नाम चिन्हित किए राजेश उर्फ छोटिया (25) और सतीश कुमार (22)।

दोनों ओजरिया के ही थे, और दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड किसी खुले राज़ की तरह पुराना।

एसपी जय यादव के निर्देश पर, एएसपी किशोरी लाल और डीएसपी रोहित सांखला की निगरानी में ऑपरेशन फायरिंग हंट शुरू हुआ।पुलिस टीम ने ओजरिया के बाहरी खेतों, पुराने कुओं और सुनसान रास्तों पर सर्च शुरू किया।

सिर्फ दो घंटे बाद, वो दोनों साए जो रात में गोलियां चला रहे थे अब पुलिस की गिरफ्त में थे।

राजेश और सतीश को जब पकड़ा गया, तो उनके चेहरे पर थकान नहीं, हैरानी थी।

शायद उन्हें यकीन नहीं था कि उनका पीछा इतनी तेजी से कोई कर सकता है।

फायरिंग क्यों हुई, इसका जवाब अब भी पुलिस के पास अधूरा है। क्या यह पुरानी रंजिश थी? या किसी और के इशारे पर हुई ये वारदात?

पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है, और हथियार की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश दे रही है।

थानाधिकारी मीणा के मुताबिक यह केस जितनी तेजी से सुलझा, उतने ही रहस्य अभी बाकी हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।