चौमूं में पत्थरबाजों की उलटी गिनती शुरू,ताले लगे घर;अब घरों पर चलेगा बुलडोजर

संक्षेप:

जयपुर के चौमूं कस्बे में मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद और इसके बाद हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवियों पर कार्रवाई के तहत अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है।

Jan 01, 2026 07:21 pm IST
जयपुर के चौमूं कस्बे में मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद और इसके बाद हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवियों पर कार्रवाई के तहत अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने पत्थरबाजी में शामिल 24 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा कर तीन दिन में जवाब मांगा था, जिसकी मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो चुकी है। ऐसे में नगर परिषद की टीम किसी भी समय कार्रवाई कर सकती है।

इलाके में पुलिस-आरएसी की तैनाती, सन्नाटा पसरा

घटना के बाद से पठान कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। मौके पर पुलिस और आरएसी की दो कंपनियां अभी भी मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। भास्कर टीम जब पठान कॉलोनी पहुंची तो कई दुकानों और मकानों पर नोटिस चस्पा मिले। अधिकांश घरों पर ताले लटके हुए थे। कुछ मकानों के दरवाजे खुले थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया।

स्थानीय लोगों के बीच कार्रवाई को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक पक्ष का कहना है कि जिन्होंने कानून तोड़ा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

वीडियो फुटेज से हो रही पहचान

स्पेशल पुलिस कमिश्नर जयपुर राहुल प्रकाश ने बताया कि पत्थरबाजी की घटना में शामिल लोगों की पहचान का काम लगातार जारी है। अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में कुछ और नाम सामने आए हैं, जिन पर जांच की जा रही है। इसके अलावा घटना की रात के कई वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अगर जांच में यह सामने आता है कि पत्थरबाजी करने वाले कुछ लोग दूसरे राज्यों से आए थे, तो यह भी जांच की जाएगी कि वे कब, क्यों और किस उद्देश्य से यहां पहुंचे थे।

नगर परिषद भी एक्शन मोड में

नगर परिषद चौमूं ने भी अवैध अतिक्रमण और निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नगर परिषद के सहायक लेखाधिकारी सुनील कुमार स्वामी ने बताया कि परिषद की ओर से 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खानों और 4 अवैध निर्माणों को लेकर तीन दिन का नोटिस दिया गया था। यदि संबंधित लोग नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं या स्वयं अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं, तो नगर परिषद की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर की जाएगी और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

चौमूं पुलिस ने पत्थरबाजी के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक जिन 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें मुख्तार अली (32) पुत्र हयात अली, आकिब (24) पुत्र शमसीर मोहम्मद, मोहसीन खान (35) पुत्र हयात खान, उमरबेग (30) पुत्र हमीद खान, जहीन खान (19) पुत्र नोशाद खान, हैदर अली (28) पुत्र शमशेर खां, समीर (21) पुत्र शौकत अली, आबिद (22) पुत्र अन्दाज अली, सलमान (22) पुत्र हयात अली, अरबाज (26) पुत्र अब्दुल रफीक, कामरान (24) पुत्र ऐजाज, ताहिर आलम (40) पुत्र आलम शेख, जाबाज (28) पुत्र अतारसुल, फरदीन (24) पुत्र नोशाद अली पठान, शाहरुख (19) पुत्र चांद खां, फैजान खान (19) पुत्र अंसार अली, जावेद खान (31) पुत्र सिकन्दर, जावेद कुरैशी (23) पुत्र इकराम और वसीम कुरैशी (36) पुत्र नसरुदीन शामिल हैं।

