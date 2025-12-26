Hindustan Hindi News
राजस्थान के चौमूं में पत्थरबाजी के बाद इंटरनेट बंद,जानिए अब क्या हालात

जयपुर जिले के चौमूं कस्बे में शुक्रवार तड़के एक धार्मिक स्थल के पास उपजे मामूली विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एक समुदाय विशेष की ओर से पुलिस और प्रशासन पर पथराव शुरू कर दिया गया।

Dec 26, 2025 10:59 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
जयपुर जिले के चौमूं कस्बे में शुक्रवार तड़के एक धार्मिक स्थल के पास उपजे मामूली विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एक समुदाय विशेष की ओर से पुलिस और प्रशासन पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस हिंसा में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। हालात को बिगड़ता देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फिलहाल पूरे कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है।

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार के अनुसार, विवाद की शुरुआत चौमूं बस स्टैंड के समीप स्थित एक धार्मिक स्थल के पास रखे पत्थरों को हटाने को लेकर हुई। सुबह तड़के जब प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में वहां कार्य चल रहा था, तभी एक पक्ष के लोग एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहसबाजी हिंसक झड़प में बदल गई और भीड़ की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई।

अचानक हुई पत्थरबाजी से मौके पर मौजूद पुलिस बल को पीछे हटना पड़ा। इस हमले में करीब छह पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनियंत्रित भीड़ को खदेड़ने और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले दागे। इस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हुए, लेकिन कस्बे में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया।

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जयपुर के आला अधिकारी तुरंत चौमूं पहुंचे। मौके पर स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) राहुल प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार और डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद मीणा स्वयं कमान संभाले हुए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा हरमाड़ा, विश्वकर्मा, दौलतपुरा और मुरलीपुरा थानों से अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया है। साथ ही, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और दंगा नियंत्रक बल की टुकड़ियों को भी फ्लैग मार्च के लिए तैनात किया गया है।

जिला प्रशासन ने अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए चौमूं क्षेत्र में इंटरनेट सेवा पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी शुक्रवार सुबह 7 बजे से शनिवार सुबह तक लागू रहेगी। पुलिस प्रशासन ने स्थानीय प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।- डॉ. राजीव पचार, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था)

फिलहाल कस्बे के बाजार बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और ड्रोन के जरिए भी उपद्रव प्रभावित इलाकों की निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर पर विश्वास न करने का आग्रह किया है।

Rajasthan

