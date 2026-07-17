जयपुर की चोखी ढाणी में आमजन की सेहत से खिलवाड़, 90 किलो काजू टुकड़ी सीज; अनसेफ तेल

विशेषज्ञों के अनुसार, टीपीसी का स्तर बढ़ना इस बात का संकेत है कि तेल को लंबे समय तक बार-बार गर्म किया गया है। ऐसा तेल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना जाता है और इसके लगातार सेवन से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

राजस्थान की मशहूर थीम रेस्टोरेंट चोखी ढाणी में खाने की गुणवत्ता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस जगह पर हर दिन हजारों लोग पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लेने पहुंचते हैं, वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में ऐसी अनियमितताएं सामने आईं, जिसने हर खाने-पीने वाले को चौंका दिया। विभाग ने यहां से 90 किलो काजू टुकड़ी सीज कर दी, क्योंकि उसकी पैकिंग पर न तो मेकिंग डेट लिखी थी और न ही एक्सपायरी डेट। इतना ही नहीं, आलू फ्राई करने में इस्तेमाल हो रहे खाद्य तेल की गुणवत्ता भी तय मानकों से खराब पाई गई।

181 पोर्टल पर शिकायत बनी कार्रवाई की वजह यह कार्रवाई शुक्रवार को 181 पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद की गई। शिकायत के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर द्वितीय) की फूड सेफ्टी टीम ने चोखी ढाणी परिसर में अचानक निरीक्षण किया। जांच शुरू होते ही एक के बाद एक कई ऐसी खामियां सामने आईं, जिन पर अधिकारियों ने तुरंत सख्त रुख अपनाया।

खाने के तेल में मिला खतरे का संकेत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आलू फ्राई करने में इस्तेमाल किए जा रहे रिफाइंड सोयाबीन तेल की जांच की गई। इसमें टीपीसी (टोटल पोलर कंपाउंड) का स्तर 31 प्रतिशत पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत है।

बार-बार गर्म किया गया तेल सेहत के लिए खतरनाक विशेषज्ञों के अनुसार, टीपीसी का स्तर बढ़ना इस बात का संकेत है कि तेल को लंबे समय तक बार-बार गर्म किया गया है। ऐसा तेल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना जाता है और इसके लगातार सेवन से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। विभाग ने तेल का नमूना राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बिना मेकिंग और एक्सपायरी डेट की मिली काजू टुकड़ी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की नजर रसोई में इस्तेमाल हो रही काजू टुकड़ी पर भी गई। जांच में पता चला कि इसकी पैकिंग पर न तो निर्माण तिथि अंकित थी और न ही समाप्ति तिथि। खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत किसी भी पैक्ड खाद्य पदार्थ पर यह जानकारी देना अनिवार्य है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए टीम ने मौके पर मौजूद करीब 90 किलो काजू टुकड़ी (9 डिब्बे) को तुरंत सीज कर दिया।

मावे के भी लिए गए सैंपल यही नहीं, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए जा रहे मावे के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जहां गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के आधार पर उनकी जांच होगी।

रिपोर्ट खराब आई तो होगी कानूनी कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अन्य कमियां भी सामने आई हैं। यदि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कोई भी खाद्य सामग्री तय मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पैकेजिंग और लेबलिंग में गलत या अधूरी जानकारी देने के मामलों में भी अलग से कार्रवाई होगी।

हजारों लोगों की पसंदीदा जगह पर सवाल यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चोखी ढाणी सिर्फ जयपुर ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है। ऐसे प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अनियमितताओं का सामने आना आम लोगों के लिए चिंता का विषय है।