जयपुर की चोखी ढाणी में आमजन की सेहत से खिलवाड़, 90 किलो काजू टुकड़ी सीज; अनसेफ तेल
विशेषज्ञों के अनुसार, टीपीसी का स्तर बढ़ना इस बात का संकेत है कि तेल को लंबे समय तक बार-बार गर्म किया गया है। ऐसा तेल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना जाता है और इसके लगातार सेवन से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
राजस्थान की मशहूर थीम रेस्टोरेंट चोखी ढाणी में खाने की गुणवत्ता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस जगह पर हर दिन हजारों लोग पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लेने पहुंचते हैं, वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में ऐसी अनियमितताएं सामने आईं, जिसने हर खाने-पीने वाले को चौंका दिया। विभाग ने यहां से 90 किलो काजू टुकड़ी सीज कर दी, क्योंकि उसकी पैकिंग पर न तो मेकिंग डेट लिखी थी और न ही एक्सपायरी डेट। इतना ही नहीं, आलू फ्राई करने में इस्तेमाल हो रहे खाद्य तेल की गुणवत्ता भी तय मानकों से खराब पाई गई।
181 पोर्टल पर शिकायत बनी कार्रवाई की वजह
यह कार्रवाई शुक्रवार को 181 पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद की गई। शिकायत के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जयपुर द्वितीय) की फूड सेफ्टी टीम ने चोखी ढाणी परिसर में अचानक निरीक्षण किया। जांच शुरू होते ही एक के बाद एक कई ऐसी खामियां सामने आईं, जिन पर अधिकारियों ने तुरंत सख्त रुख अपनाया।
खाने के तेल में मिला खतरे का संकेत
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आलू फ्राई करने में इस्तेमाल किए जा रहे रिफाइंड सोयाबीन तेल की जांच की गई। इसमें टीपीसी (टोटल पोलर कंपाउंड) का स्तर 31 प्रतिशत पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत है।
बार-बार गर्म किया गया तेल सेहत के लिए खतरनाक
विशेषज्ञों के अनुसार, टीपीसी का स्तर बढ़ना इस बात का संकेत है कि तेल को लंबे समय तक बार-बार गर्म किया गया है। ऐसा तेल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना जाता है और इसके लगातार सेवन से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। विभाग ने तेल का नमूना राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बिना मेकिंग और एक्सपायरी डेट की मिली काजू टुकड़ी
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की नजर रसोई में इस्तेमाल हो रही काजू टुकड़ी पर भी गई। जांच में पता चला कि इसकी पैकिंग पर न तो निर्माण तिथि अंकित थी और न ही समाप्ति तिथि। खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत किसी भी पैक्ड खाद्य पदार्थ पर यह जानकारी देना अनिवार्य है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए टीम ने मौके पर मौजूद करीब 90 किलो काजू टुकड़ी (9 डिब्बे) को तुरंत सीज कर दिया।
मावे के भी लिए गए सैंपल
यही नहीं, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए जा रहे मावे के नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी नमूनों को राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जहां गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के आधार पर उनकी जांच होगी।
रिपोर्ट खराब आई तो होगी कानूनी कार्रवाई
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अन्य कमियां भी सामने आई हैं। यदि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कोई भी खाद्य सामग्री तय मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पैकेजिंग और लेबलिंग में गलत या अधूरी जानकारी देने के मामलों में भी अलग से कार्रवाई होगी।
हजारों लोगों की पसंदीदा जगह पर सवाल
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चोखी ढाणी सिर्फ जयपुर ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है। ऐसे प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी अनियमितताओं का सामने आना आम लोगों के लिए चिंता का विषय है।
विभाग की अपील- शिकायत करें, कार्रवाई होगी
खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि लोगों की शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या खाद्य प्रतिष्ठान को नियमों से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता या स्वच्छता को लेकर संदेह हो तो वे 181 पोर्टल या संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय पर जांच कर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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