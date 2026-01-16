चित्तौड़गढ़-उदयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बिजनेसमैन, पत्नी समेत 4 की मौत
चित्तौड़गढ़-उदयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिजनेसमैन, उसकी पत्नी समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि उनका छह साल का बेटा गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गया।
चित्तौड़गढ़-उदयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बिजनेसमैन, उसकी पत्नी समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि उनका छह साल का बेटा गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गया। हादसा भादसोड़ा थाना क्षेत्र के नरबदिया गांव के पास रात करीब 2 बजे हुआ। मृतक परिवार उदयपुर में एक शादी समारोह में शामिल होकर कार से चित्तौड़गढ़ लौट रहा था।
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, हाईवे पर अचानक एक जानवर सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार का संतुलन बिगड़ गया और वाहन डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर के बाद कार दूसरी लेन में पहुंच गई, जहां सामने से आ रहे ट्रेलर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई।
तेज रफ्तार बनी हादसे की बड़ी वजह
पुलिस का कहना है कि हादसे के समय कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे टक्कर का असर और भी घातक हो गया। डिवाइडर से टकराने के बाद कार को संभालने का मौका नहीं मिला और ट्रेलर से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। सूचना मिलते ही भादसोड़ा थाना पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची।
एक ही परिवार के चार लोगों की मौत
हादसे में मरने वाले चारों लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। मृतकों की पहचान रिंकेश नानवानी (40), उनकी पत्नी सुहानी (38), उनकी चाची रजनी (58) और फूफा हीरानंद लालवानी (60) के रूप में हुई है। रिंकेश और सुहानी चित्तौड़गढ़ के मधुबन इलाके के निवासी थे। रजनी प्रतापनगर इलाके में रहती थीं, जबकि हीरानंद लालवानी फिलहाल इंदौर में रह रहे थे और मूल रूप से रतलाम (मध्यप्रदेश) के निवासी थे।
छह साल का बेटा चमत्कारिक रूप से बचा
हादसे के समय कार रिंकेश नानवानी चला रहे थे और आगे की सीट पर उनकी पत्नी सुहानी बैठी थीं। पीछे की सीट पर परिवार के अन्य सदस्य और उनका छह साल का बेटा वैभव था। भीषण टक्कर के बावजूद वैभव की जान बच गई, हालांकि वह घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को चित्तौड़गढ़ उसके घर भेज दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर है और एहतियातन डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।
मौके पर मची अफरा-तफरी
हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को हटवाया और यातायात सुचारू कराया। ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और अचानक जानवर का सामने आना मानी जा रही है।
पोस्टमॉर्टम के लिए शव मॉर्च्युरी में
पुलिस ने चारों शवों को चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के घरों में कोहराम मच गया। परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच रहे हैं।
व्यवसाय से जुड़े थे रिंकेश नानवानी
रिंकेश नानवानी का चित्तौड़गढ़ में फुटवियर और जनरल स्टोर का व्यवसाय था। वे अपने परिवार के साथ उदयपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे और लौटते समय यह हादसा हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।