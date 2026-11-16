राजस्थान में आधी रात को बदमाशों ने छोटी बहन की हत्या की; बड़ी को चाकू दिखाकर पूछा- जीना है?
वारदात के दौरान दूसरी बहन लहरी बाई घर के बाहर थीं। बदमाशों ने उन्हें भी अपने नियंत्रण में कर लिया। एक बदमाश उनके पास बैठा रहा
चित्तौड़गढ़ में लूट की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। बदमाशों ने घर में सो रही दो बुजुर्ग बहनों पर हमला कर दिया। छोटी बहन के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या कर दी, जबकि बड़ी बहन को चाकू दिखाकर डराया और मारपीट की। बदमाश दोनों महिलाओं के शरीर पर पहने सोने के गहने और पैरों में पहने चांदी के कड़े काटकर ले गए।
वारदात के दौरान एक बदमाश ने बड़ी बहन से सवाल किया- 'मरना है या जीना है?' यह सुनकर महिला बुरी तरह डर गई। उसने हाथ जोड़कर बदमाशों से कहा- 'मुझे जीना है, जो चाहिए ले लो।' इसके बाद बदमाश गहने लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना रविवार देर रात करीब 1:50 बजे चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र के बावलास गांव की है।
टीनशेड तोड़कर रस्सी के सहारे घर में घुसे 4-5 बदमाश
गंगरार डीएसपी उदयलाल के मुताबिक, बावलास गांव में रहने वाली बुजुर्ग सगी बहनें लहरी बाई (65) और भगवानी (60) लंबे समय से एक साथ रह रही थीं। रविवार रात दोनों अपने घर में सो रही थीं। इसी दौरान 4 से 5 बदमाश घर की लोहे की टीनशेड तोड़कर रस्सी के सहारे अंदर घुस गए।
घर में घुसते ही बदमाशों ने चाकू दिखाकर भगवानी को अपने कब्जे में ले लिया। वे उन्हें उठाकर कमरे के अंदर ले गए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, ताकि वह चिल्ला न सकें और किसी को मदद के लिए आवाज न लगा सकें। इसके बाद बदमाशों ने उनके शरीर पर पहने सोने के गहने उतार लिए। मुंह में कपड़ा ठूंसने से भगवानी की मौत हो गई।
बड़ी बहन को अलग बैठाकर रखा, फिर गहने लूटे
वारदात के दौरान दूसरी बहन लहरी बाई घर के बाहर थीं। बदमाशों ने उन्हें भी अपने नियंत्रण में कर लिया। एक बदमाश उनके पास बैठा रहा, ताकि वह न तो वहां से भाग सकें और न ही शोर मचाकर किसी को बुला सकें।
लहरी बाई ने बताया कि बदमाशों ने उनसे भी शरीर पर पहने सभी गहने उतरवा लिए। इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। इससे उनके शरीर पर चोटें आईं। बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसी दौरान एक बदमाश ने उनसे पूछा कि मरना है या जीना है? महिला ने हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई और कहा कि उन्हें जीना है, बदमाश जो चाहें ले लें।
पैरों से चांदी के कड़े काटकर ले गए बदमाश
बदमाश दोनों बहनों के शरीर पर पहने सोने के गहने और पैरों में पहने चांदी के कड़े भी काटकर ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद वे मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो गांव में हड़कंप मच गया।
घायल लहरी बाई को इलाज के लिए राशमी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास के इलाकों में बदमाशों की तलाश कर रही है। साथ ही वारदात के तरीके और घर में घुसने के रास्ते के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
करीब 40 साल से गांव में अकेली रह रही थीं दोनों बहनें
दोनों बहनें पिछले करीब 40 साल से बावलास गांव में अकेली रह रही थीं। बड़ी बहन लहरी बाई की कोई संतान नहीं है। वहीं, मृतका भगवानी का बेटा शंकरलाल अहीर चित्तौड़गढ़ के जालमपुरा गांव में अपने पिता के साथ रहता है। वह पंजाब में आइसक्रीम की लारी लगाता है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के परिजन भी पहुंचे। शंकरलाल अहीर ने ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।