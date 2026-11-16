राजस्थान में आधी रात को बदमाशों ने छोटी बहन की हत्या की; बड़ी को चाकू दिखाकर पूछा- जीना है?

वारदात के दौरान दूसरी बहन लहरी बाई घर के बाहर थीं। बदमाशों ने उन्हें भी अपने नियंत्रण में कर लिया। एक बदमाश उनके पास बैठा रहा

गंगरार डीएसपी उदयलाल के मुताबिक, बावलास गांव में रहने वाली बुजुर्ग सगी बहनें लहरी बाई (65) और भगवानी (60) लंबे समय से एक साथ रह रही थीं।

चित्तौड़गढ़ में लूट की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। बदमाशों ने घर में सो रही दो बुजुर्ग बहनों पर हमला कर दिया। छोटी बहन के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या कर दी, जबकि बड़ी बहन को चाकू दिखाकर डराया और मारपीट की। बदमाश दोनों महिलाओं के शरीर पर पहने सोने के गहने और पैरों में पहने चांदी के कड़े काटकर ले गए।

वारदात के दौरान एक बदमाश ने बड़ी बहन से सवाल किया- 'मरना है या जीना है?' यह सुनकर महिला बुरी तरह डर गई। उसने हाथ जोड़कर बदमाशों से कहा- 'मुझे जीना है, जो चाहिए ले लो।' इसके बाद बदमाश गहने लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना रविवार देर रात करीब 1:50 बजे चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र के बावलास गांव की है।

टीनशेड तोड़कर रस्सी के सहारे घर में घुसे 4-5 बदमाश गंगरार डीएसपी उदयलाल के मुताबिक, बावलास गांव में रहने वाली बुजुर्ग सगी बहनें लहरी बाई (65) और भगवानी (60) लंबे समय से एक साथ रह रही थीं। रविवार रात दोनों अपने घर में सो रही थीं। इसी दौरान 4 से 5 बदमाश घर की लोहे की टीनशेड तोड़कर रस्सी के सहारे अंदर घुस गए।

घर में घुसते ही बदमाशों ने चाकू दिखाकर भगवानी को अपने कब्जे में ले लिया। वे उन्हें उठाकर कमरे के अंदर ले गए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, ताकि वह चिल्ला न सकें और किसी को मदद के लिए आवाज न लगा सकें। इसके बाद बदमाशों ने उनके शरीर पर पहने सोने के गहने उतार लिए। मुंह में कपड़ा ठूंसने से भगवानी की मौत हो गई।

बड़ी बहन को अलग बैठाकर रखा, फिर गहने लूटे वारदात के दौरान दूसरी बहन लहरी बाई घर के बाहर थीं। बदमाशों ने उन्हें भी अपने नियंत्रण में कर लिया। एक बदमाश उनके पास बैठा रहा, ताकि वह न तो वहां से भाग सकें और न ही शोर मचाकर किसी को बुला सकें।

लहरी बाई ने बताया कि बदमाशों ने उनसे भी शरीर पर पहने सभी गहने उतरवा लिए। इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। इससे उनके शरीर पर चोटें आईं। बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसी दौरान एक बदमाश ने उनसे पूछा कि मरना है या जीना है? महिला ने हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई और कहा कि उन्हें जीना है, बदमाश जो चाहें ले लें।

पैरों से चांदी के कड़े काटकर ले गए बदमाश बदमाश दोनों बहनों के शरीर पर पहने सोने के गहने और पैरों में पहने चांदी के कड़े भी काटकर ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद वे मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो गांव में हड़कंप मच गया।

घायल लहरी बाई को इलाज के लिए राशमी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास के इलाकों में बदमाशों की तलाश कर रही है। साथ ही वारदात के तरीके और घर में घुसने के रास्ते के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

करीब 40 साल से गांव में अकेली रह रही थीं दोनों बहनें दोनों बहनें पिछले करीब 40 साल से बावलास गांव में अकेली रह रही थीं। बड़ी बहन लहरी बाई की कोई संतान नहीं है। वहीं, मृतका भगवानी का बेटा शंकरलाल अहीर चित्तौड़गढ़ के जालमपुरा गांव में अपने पिता के साथ रहता है। वह पंजाब में आइसक्रीम की लारी लगाता है।