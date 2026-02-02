Hindustan Hindi News
चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामे पर अशोक गहलोत बोले- सच से डर रही है बीजेपी सरकार

चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामे पर अशोक गहलोत बोले- सच से डर रही है बीजेपी सरकार

संक्षेप:

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन की कथित घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक ट्वीट कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों का समर्थन किया

Feb 02, 2026 06:23 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन की कथित घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक ट्वीट कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों का समर्थन किया और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा कि आज लोकसभा में जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे की पुस्तक का हवाला देते हुए चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया, तो पूरी बीजेपी सरकार ‘पैनिक मोड’ में आ गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जनरल नरवणे की किताब के उन पन्नों में ऐसा क्या लिखा है, जिससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को बार-बार हस्तक्षेप कर बात दबाने की कोशिश करनी पड़ी।

गहलोत ने आरोप लगाया कि सदन में सरकार को बचाने के लिए नियमों का सहारा लिया गया और यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सरकार ‘खोखले राष्ट्रवाद’ का कवच पहनकर सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन देश की सीमाओं से जुड़ा सच ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे में संसद के भीतर इस पर खुली और ईमानदार चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी विपक्ष सीमा सुरक्षा और चीन की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाता है, सरकार जवाब देने के बजाय शोर-शराबे और प्रक्रियात्मक बाधाओं का सहारा लेती है।

कांग्रेस नेता के अनुसार, जनरल एम.एम. नरवणे जैसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी द्वारा लिखी गई पुस्तक में दिए गए तथ्यों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यदि पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी किताब में सीमा से जुड़े हालात और चुनौतियों का उल्लेख किया है, तो सरकार को उसे खारिज करने या दबाने के बजाय संसद और देश के सामने स्पष्ट स्थिति रखनी चाहिए।

अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि जनता अब जवाब चाहती है। उन्होंने दावा किया कि देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर क्या स्थिति है और क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है या नहीं। उनके अनुसार, सरकार को भावनात्मक राष्ट्रवाद के नारे लगाने के बजाय ठोस तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

गौरतलब है कि लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बार-बार व्यवधान के चलते कार्यवाही भी प्रभावित हुई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार असहज सवालों से बचने के लिए चर्चा से भाग रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर गैर-जिम्मेदाराना बयान देशहित में नहीं हैं।

अशोक गहलोत के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़ते हुए संसद में विस्तृत चर्चा की मांग दोहराई है। वहीं बीजेपी की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

