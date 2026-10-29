मुख्यमंत्री मगरमच्छ ढूंढ रहे थे, अब मिलने शुरू हो गए होंगे- डोटासरा

डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है और अब फूटने लगा है। अभी तो केवल सुराग सामने आ रहे हैं। पहले सुधांश पंत को हटाया गया, फिर शिखर अग्रवाल को यहां से हटाया गया

डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है और अब फूटने लगा है। अभी तो केवल सुराग सामने आ रहे हैं। पहले सुधांश पंत को हटाया गया, फिर शिखर अग्रवाल को यहां से हटाया गया

राजस्थान में IAS शिखर अग्रवाल को APO करने के मामले ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूरे मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI और इनकम टैक्स से जांच करवाने की चुनौती दी। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा- मुख्यमंत्री मगरमच्छ ढूंढ रहे थे, मुख्यमंत्री को मगरमच्छ मिलने शुरू हो गए होंगे।

डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है और अब फूटने लगा है। अभी तो केवल सुराग सामने आ रहे हैं। पहले सुधांश पंत को हटाया गया, फिर शिखर अग्रवाल को यहां से हटाया गया और अब डीजीपी बनने की कहानी शुरू हो गई। सरकार में बैठे नेताओं और अफसरों के बीच शह-मात का खेल चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह भ्रष्टाचार के खुलासों की शुरुआत और पहली कड़ी है।

अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कांग्रेस खोलेगी कच्चे चिट्ठे’ डोटासरा ने कहा कि अभी तो देखना, पार्टी शुरू हुई है। कांग्रेस ने अभी शुरुआत भी नहीं की है। भाजपा के लोग खुद ही एक-दूसरे की गिरेबान पकड़कर झटका रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस इनके कच्चे चिट्ठे खोलेगी, उस दिन इन्हें मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के भीतर क्या चल रहा है, यह अब धीरे-धीरे सामने आने लगा है। डोटासरा के मुताबिक, अभी तक ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आगे राजनेताओं से जुड़े मामले भी सामने आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में मौजूदा सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।

दौलतपुरा के रिजॉर्ट की नीलामी पर भी उठाए सवाल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने दौलतपुरा में पहाड़ पर रिजॉर्ट से जुड़े मामले को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि नीलामी की आखिरी डेडलाइन से महज दो घंटे पहले इसे किसके इशारे पर और क्यों रोका गया? उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में सरकार में बैठे लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए।

डोटासरा ने कहा कि यदि ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई हैं, तो उन्हें इस मामले की भी जांच करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या इन एजेंसियों का इस्तेमाल केवल कांग्रेस को डराने और धमकाने के लिए किया जाएगा या फिर भ्रष्टाचार के मामलों में भी कार्रवाई होगी?

CMO में सबसे नजदीकी अफसर के फैसले मुख्यमंत्री के फैसले माने जाते हैं’ डोटासरा ने शिखर अग्रवाल की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि जो अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक था, उसका पद छोटा नहीं होता। ऐसे अधिकारी के फैसलों को मुख्यमंत्री के फैसलों के तौर पर देखा जाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी को जो भी राहत दी गई, वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने दी थी। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। डोटासरा ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित फैसले किन परिस्थितियों में लिए गए और उनमें किसकी भूमिका थी।

‘जिसने दो साल सरकार चलाई, वह ऐसे ही थोड़े बैठा रहेगा’ डोटासरा ने पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिसने दो साल तक सरकार चलाई हो, वह ऐसे ही थोड़े बैठा रहेगा। राजनीति में जब नेता एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो अफसर बच जाते हैं, लेकिन जब अफसर ही एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं, तो इसकी आंच सरकार तक भी पहुंचती है।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक अधिकारी का मामला नहीं है, बल्कि इससे पूरी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डोटासरा ने दावा किया कि अधिकारियों के बीच चल रही खींचतान के पीछे कई ऐसे मामले हैं, जिनका खुलासा आगे हो सकता है।

‘यह ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई नहीं, भ्रष्टाचार की लड़ाई है’ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल अधिकारियों की आपसी लड़ाई मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और इसकी जांच ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए।

डोटासरा ने आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार के शीर्ष स्तर से लेकर निचले स्तर तक कई लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को हटाना कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती। उनके अनुसार, शिखर अग्रवाल अपने साथ CMO से जुड़ा एक अहम मामला भी लेकर गए हैं।