राजस्थान में पटरी पर ट्रैक्टर छोड भागा ड्राइवर, तभी आ गई चेन्नई एक्सप्रेस; इंजन के उड़े परखच्चे

ट्रेन को नजदीक आता देख ट्रैक्टर चालक ने उसे वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग गया। दूसरी तरफ, लोको पायलट ने ट्रैक्टर को पटरी पर देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए।

राजस्थान के बालोतरा में सोमवार सुबह रेलवे ट्रैक पर ऐसा हादसा हुआ कि चेन्नई एक्सप्रेस का इंजन तक क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे लाइन के दोहरीकरण के काम में लगा एक ट्रैक्टर अचानक बेकाबू होकर पटरी पर पहुंच गया। इसी दौरान चेन्नई से जोधपुर के भगत की कोठी आ रही चेन्नई एक्सप्रेस वहां पहुंच गई। ट्रेन को सामने आता देख ट्रैक्टर चालक उसे मौके पर छोड़कर कूदकर भाग गया। उधर, लोको पायलट ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही ट्रेन ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के कई टुकड़े हो गए और ट्रेन का इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।

ट्रैक्टर बेकाबू होकर पटरी पर पहुंचा, तभी आ गई ट्रेन हादसा सोमवार सुबह करीब 9 बजे समदड़ी-अजीत रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। यहां रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा है। इसी काम के दौरान ट्रैक के पास कंक्रीट को समतल कर रहा ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया और रेलवे पटरी पर पहुंच गया। इसी बीच चेन्नई से भगत की कोठी जा रही चेन्नई एक्सप्रेस मौके पर आ गई।

ट्रेन को नजदीक आता देख ट्रैक्टर चालक ने उसे वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग गया। दूसरी तरफ, लोको पायलट ने ट्रैक्टर को पटरी पर देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। हालांकि, ट्रेन को रोकने की कोशिश के बावजूद टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

टक्कर के बाद बिखर गया ट्रैक्टर, इंजन भी हुआ खराब चेन्नई एक्सप्रेस की टक्कर से ट्रैक्टर के कई हिस्से टूटकर बिखर गए। ट्रैक्टर के कुछ टुकड़े ट्रेन के इंजन और पहियों के आसपास फंस गए। इससे ट्रेन को आगे ले जाना मुश्किल हो गया। इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते रेलवे कर्मचारियों को मौके पर ही मरम्मत का काम शुरू करना पड़ा।

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आरपीएफ और जीआरपी की टीमों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद ट्रैक पर फंसे ट्रैक्टर के हिस्सों को हटाने और ट्रेन को आगे रवाना करने के प्रयास शुरू किए गए।

जेसीबी और हाइड्रा मशीनों से हटाए ट्रैक्टर के टुकड़े ट्रैक्टर के टुकड़े इंजन और ट्रेन के पहियों के आसपास फंसने से रेलवे ट्रैक को साफ करना चुनौती बन गया। ऐसे में रेलवे लाइन के दोहरीकरण के काम में लगी अन्य जेसीबी और हाइड्रा मशीनों की मदद ली गई। कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के टूटे हुए हिस्सों को हटाया और रेलवे ट्रैक को साफ किया।

इसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन के क्षतिग्रस्त इंजन के खराब पार्ट्स बदलने का काम किया। काफी प्रयासों के बाद ट्रेन को समदड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया। यहां इंजन बदलने के बाद चेन्नई एक्सप्रेस को आगे के लिए रवाना किया गया।

दो घंटे तक खड़ी रही ट्रेन, यात्रियों को हुई परेशानी हादसे के बाद चेन्नई एक्सप्रेस को मौके पर ही रोकना पड़ा। ट्रेन करीब आधे घंटे तक घटनास्थल पर खड़ी रही। इसके बाद मरम्मत और ट्रैक साफ करने की प्रक्रिया के चलते ट्रेन की रवानगी में और देरी हुई। रेलवे कर्मचारियों की मशक्कत के बाद ट्रेन करीब सुबह 11 बजे रवाना हो सकी।

इस पूरे घटनाक्रम के कारण ट्रेन करीब दो घंटे देरी से चली। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

लूणी-समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर चल रहा दोहरीकरण का काम दरअसल, जोधपुर के लूणी-समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर सतलाना, दूधिया और दुदाड़ा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा है। इसी परियोजना के तहत समदड़ी-अजीत के बीच भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान ट्रैक के पास काम कर रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पटरी पर पहुंच गया और चेन्नई एक्सप्रेस उसकी चपेट में आ गई।