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पेपर लीक में सलाखों के पीछे पिता, बेटी चंद्रिका ने RBSE 10वीं में लहराया परचम, 99% से सबको चौंकाया

Mar 24, 2026 09:18 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अजमेर
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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के 10वीं के नतीजों में इस बार एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ नंबरों की खबर नहीं, बल्कि हालात से लड़कर खुद को साबित करने की जिद की कहानी है।

पेपर लीक में सलाखों के पीछे पिता, बेटी चंद्रिका ने RBSE 10वीं में लहराया परचम, 99% से सबको चौंकाया

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के 10वीं के नतीजों में इस बार एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ नंबरों की खबर नहीं, बल्कि हालात से लड़कर खुद को साबित करने की जिद की कहानी है। जालोर जिले के चितलवाना उपखंड के छोटे से गांव परावा की रहने वाली चंद्रिका विश्नोई ने 99 प्रतिशत अंक हासिल कर यह बता दिया कि किस्मत नहीं, मेहनत इंसान की असली पहचान होती है।

पिता सलाखों के पीछे, बेटी ने खोला सफलता का दरवाजा

चंद्रिका की यह कामयाबी इसलिए भी खास बन जाती है क्योंकि उसके पिता गोपाल सारण इस समय जेल में हैं। कभी राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर रहे गोपाल सारण का नाम पेपर लीक जैसे बड़े मामले में सामने आया था। आरोप है कि उन्होंने पेपर लीक माफिया के साथ मिलकर भर्ती परीक्षाओं में धांधली की। साल 2024 में SOG ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी उन पर क्रूड ऑयल चोरी जैसे गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।

एक तरफ पिता का नाम विवादों में घिरा, तो दूसरी तरफ बेटी ने उसी नाम को नई पहचान देने की ठान ली।

चारदीवारी में बनी ‘टॉपर’ की दुनिया

जहां परिवार बदनामी के साये से गुजर रहा था, वहीं चंद्रिका ने खुद को किताबों में समेट लिया। सिवाड़ा के सनराइज पब्लिक स्कूल की इस छात्रा ने दिन-रात मेहनत कर वो कर दिखाया, जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी।

चंद्रिका सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति में भी अव्वल है। वह एक बेहतरीन वक्ता और कवयित्री है। उसकी लिखी कविता संग्रह ‘छू ले नभ वो अब’ यह साबित करती है कि उसके सपनों की उड़ान सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है।

दादा बने असली हीरो

इस कहानी में एक और किरदार है, जो चुपचाप लेकिन मजबूती से खड़ा रहा—चंद्रिका के दादा पाबूराम विश्नोई। पोती की सफलता पर उनकी आंखें नम हो जाती हैं।

वे कहते हैं, “मेरे बेटे भी होनहार थे, लेकिन गलत रास्ते पर चले गए। मैंने ठान लिया था कि पोती को सही दिशा दूंगा।”

दादा के मार्गदर्शन और परिवार के सीमित दायरे में रहकर चंद्रिका ने अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा। यही वजह है कि आज वह पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है।

दाग से गौरव तक का सफर

एक समय ऐसा था जब परिवार का नाम विवादों में था, लोग उंगलियां उठाते थे। लेकिन आज वही नाम गर्व से लिया जा रहा है। चंद्रिका ने यह साबित कर दिया कि किसी का अतीत उसके भविष्य की सीमा तय नहीं कर सकता।

उसकी मेहनत ने यह संदेश दिया है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता रास्ता खुद बना लेती है।

अब लक्ष्य-वैज्ञानिक बनना

चंद्रिका का सपना सिर्फ बोर्ड परीक्षा तक सीमित नहीं है। वह आगे चलकर वैज्ञानिक बनना चाहती है। स्कूल के प्रिंसिपल रामनिवास मूढ़ के मुताबिक, “चंद्रिका असाधारण प्रतिभा की छात्रा है। उसने जिस धैर्य और समर्पण के साथ पढ़ाई की, वह काबिले तारीफ है।”

एक बेटी, जिसने सोच बदल दी

यह कहानी सिर्फ 99% लाने वाली छात्रा की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो समाज को नया नजरिया देती है। जालोर के छोटे से गांव परावा से निकली यह आवाज अब पूरे प्रदेश में गूंज रही है

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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