चंदन वन से बदलेगी तस्वीर! मंत्री का दावा; दुनिया में सबसे ज्यादा गोडावण राजस्थान में मिलेंगे
राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में नई पहल करने जा रही है। प्रदेश के चार जिलों में ‘चंदन वन’ विकसित किए जाएंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को जोधपुर दौरे के दौरान इसकी जानकारी दी।
राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में नई पहल करने जा रही है। प्रदेश के चार जिलों में ‘चंदन वन’ विकसित किए जाएंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को जोधपुर दौरे के दौरान इसकी जानकारी दी।
पौधारोपण से संदेश
सर्किट हाउस परिसर में पौधा लगाने के बाद मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जनभागीदारी से ही सफल होगा और लोगों को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
PM अभियान से प्रेरणा
वन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पौधा मां के नाम’ अभियान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 50 करोड़ पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लिया है।
4 जिलों में चंदन वन
उन्होंने बताया कि चार जिलों में विशेष ‘चंदन वन’ विकसित किए जाएंगे। हर स्थान पर 11-11 हजार चंदन के पौधे लगाए जाएंगे और उनकी निगरानी भी की जाएगी।
संरक्षण पर जोर
मंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि पौधों के संरक्षण और उनकी दीर्घकालिक देखभाल पर भी फोकस कर रही है।
पर्यावरण को फायदा
सरकार का मानना है कि इस पहल से हरित क्षेत्र बढ़ेगा, जैव विविधता को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा।
पिछले साल रिकॉर्ड
वन मंत्री ने बताया कि पिछले साल 10 करोड़ पौधों के लक्ष्य के मुकाबले 11 करोड़ 55 लाख पौधों का रोपण किया गया।
इस साल नया लक्ष्य
उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है और इसे पार करने का प्रयास रहेगा।
लॉन्ग टर्म प्लान
मंत्री ने कहा कि ‘चंदन वन’ योजना राजस्थान की भविष्य की हरित रणनीति का अहम हिस्सा होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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