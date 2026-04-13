अपनी स्कीम का थैला देख गदगद हुए गहलोत; कैमरे में कैद किया पल

राजस्थान की सियासत में ‘जादूगर’ के नाम से मशहूर Ashok Gehlot एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि सड़क पर घटा एक ऐसा दिलचस्प वाकया है जिसने उन्हें अचानक ‘कॉन्टेंट क्रिएटर’ बना दिया।

राजस्थान की सियासत में ‘जादूगर’ के नाम से मशहूर Ashok Gehlot एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि सड़क पर घटा एक ऐसा दिलचस्प वाकया है जिसने उन्हें अचानक ‘कॉन्टेंट क्रिएटर’ बना दिया। कूकस से जयपुर लौटते समय गहलोत ने जो किया, उसने राजनीति और सोशल मीडिया दोनों दुनिया का ध्यान खींच लिया।

चलती गाड़ी में ‘कैमरा ऑन’, गहलोत का नया अवतार सोमवार को जब गहलोत का काफिला जयपुर की ओर बढ़ रहा था, तभी उनकी नजर एक साधारण बाइक सवार पर पड़ी। आमतौर पर वीवीआईपी सुरक्षा घेरे में रहने वाले नेता शायद ऐसे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन गहलोत यहां खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला और चलते-चलते उस बाइक सवार का वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

यह दृश्य कुछ ऐसा था मानो कोई नेता नहीं, बल्कि सड़क पर ट्रेंडिंग कंटेंट कैद करता कोई यूट्यूबर सफर कर रहा हो।

बाइक पर बंधा ‘अन्नपूर्णा’ का बैग, कहानी यहीं से शुरू अब असली ट्विस्ट यहीं है। जिस बाइक सवार का वीडियो बनाया जा रहा था, उसकी बाइक पर ‘अन्नपूर्णा राशन किट योजना’ का कैरीबैग बंधा हुआ था—वही योजना जो गहलोत सरकार के दौरान शुरू की गई थी। इस बैग पर खुद गहलोत की मुस्कुराती हुई तस्वीर छपी थी।

सत्ता से बाहर हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन सड़क पर अपनी योजना का यह ‘जिंदा प्रचार’ देखकर गहलोत के चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। मानो उन्हें अपनी पुरानी मेहनत का ‘रीयल टाइम फीडबैक’ मिल गया हो।

बाइक सवार बेखबर, पीछे ‘खुद’ गहलोत शूट कर रहे थे वीडियो इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बाइक चला रहा युवक अपनी ही दुनिया में मगन था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बैग पर छपी तस्वीर वाले नेता खुद पीछे चल रही गाड़ी से उसका वीडियो बना रहे हैं।

यह सीन किसी फिल्मी कॉमेडी से कम नहीं था—जहां किरदार खुद को देख रहा हो, लेकिन सामने वाले को इसकी खबर तक न हो।

वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। समर्थकों ने इसे गहलोत की सादगी और जमीनी जुड़ाव का उदाहरण बताया। उनका कहना है कि आज भी वे जनता के बीच अपनी योजनाओं का असर देखकर एक आम इंसान की तरह खुश होते हैं।

वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक ‘साइलेंट पॉलिटिकल मैसेज’ करार दिया। उनके मुताबिक, बिना कुछ कहे गहलोत ने यह दिखा दिया कि उनकी योजनाएं आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं—चाहे सरकार बदल गई हो।

सियासत या सादगी? दोनों का ‘परफेक्ट मिक्स’ राजनीति में हर इशारा मायने रखता है और गहलोत का यह कदम भी इससे अछूता नहीं है। एक तरफ यह उनकी सहजता और जमीन से जुड़े होने का संकेत देता है, तो दूसरी तरफ यह विपक्ष पर एक हल्का लेकिन असरदार तंज भी माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह वीडियो बताता है कि योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में कितनी गहराई तक पहुंच चुकी हैं।

‘अन्नपूर्णा’ से ‘चिरंजीवी’ तक- सड़क पर दिखता असर गहलोत सरकार के दौरान शुरू की गई कई योजनाएं, जैसे अन्नपूर्णा राशन किट और चिरंजीवी योजना, आज भी चर्चा में रहती हैं। सड़क पर चलते हुए इन योजनाओं से जुड़े बैग, कार्ड और सुविधाएं यह साबित करते हैं कि ये केवल सरकारी आंकड़े नहीं, बल्कि लोगों की जरूरत बन चुकी हैं।

चुनाव से पहले ‘बूस्टर डोज’! इस छोटे से वीडियो ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी नई ऊर्जा का काम किया है। चुनावी माहौल में जहां हर मुद्दा मायने रखता है, वहां इस तरह की ‘ग्राउंड कनेक्ट’ वाली झलकियां पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाली साबित हो सकती हैं।

आखिर में… सियासत में अक्सर बड़े-बड़े भाषण और रैलियां सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा ‘रील मोमेंट’ भी बड़ा संदेश दे जाता है। इस बार गहलोत ने बिना मंच, बिना माइक—सिर्फ एक मोबाइल कैमरे से अपनी बात कह दी।