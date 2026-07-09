CCTV में कैद अमायरा के वो आखिरी 8 मिनट; बार-बार टीचर के पास गई, फिर चौथी मंजिल से लगा दी छलांग

वीडियो के आधार पर परिवार का कहना है कि इसके बाद अमायरा कई बार अपनी सीट छोड़कर क्लास टीचर के पास जाती है। वह उनसे कुछ कहती है और वापस अपनी जगह लौट आती है। इसी दौरान एक अन्य छात्र भी टीचर के पास जाकर अमायरा की ओर इशारा करते हुए कुछ बताता नजर आता है।

जयपुर के मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में नौ वर्षीय छात्रा अमायरा की मौत के करीब आठ महीने बाद सामने आए एक नए सीसीटीवी वीडियो ने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। परिवार का दावा है कि करीब आठ मिनट का यह फुटेज बताता है कि घटना से पहले अमायरा लगातार परेशान थी, कई बार टीचर के पास गई और मदद मांगने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने पुलिस की जांच और चार्जशीट पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

क्या दिख रहा है नए CCTV वीडियो में परिजनों के मुताबिक, वीडियो की शुरुआत में अमायरा सामान्य छात्रा की तरह क्लास में आती दिखाई देती है। कुछ देर बाद वह अपनी एक सहेली के साथ डांस क्लास में जाती है और वहां सामान्य तरीके से हिस्सा लेती है। लेकिन डांस क्लास से लौटने के बाद माहौल अचानक बदलता नजर आता है।

डिजिटल स्लेट के बाद बदले अमायरा के हाव-भाव परिवार का आरोप है कि क्लास में कुछ बच्चे डिजिटल स्लेट निकालते हैं, जबकि ऐसी स्लेट स्कूल में लाने की अनुमति नहीं थी। बच्चे उस स्लेट पर कुछ लिखकर अमायरा को दिखाते हैं और आपस में भी साझा करते हैं। इसके बाद अमायरा के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और वह साफ तौर पर असहज दिखाई देती है।

बार-बार टीचर के पास गई अमायरा वीडियो के आधार पर परिवार का कहना है कि इसके बाद अमायरा कई बार अपनी सीट छोड़कर क्लास टीचर के पास जाती है। वह उनसे कुछ कहती है और वापस अपनी जगह लौट आती है। इसी दौरान एक अन्य छात्र भी टीचर के पास जाकर अमायरा की ओर इशारा करते हुए कुछ बताता नजर आता है। कुछ देर बाद अमायरा फिर टीचर के पास पहुंचती है। इस बार भी उसे वापस सीट पर भेज दिया जाता है, जबकि दूसरा छात्र टीचर के पास ही खड़ा रहता है। परिवार का आरोप है कि अगर उसी समय बच्ची की बात को गंभीरता से सुना जाता तो शायद आगे की घटना टाली जा सकती थी।

हाथ सिर पर रखा, फिर अचानक क्लास से निकल गई फुटेज में कुछ देर बाद क्लास टीचर बच्चों के बीच जाकर बातचीत करती भी दिखाई देती हैं। इसी दौरान अमायरा पहले अपना हाथ मुंह पर रखती है, फिर सिर पकड़ती है। वह एक छात्रा के पास भी जाती है और कुछ पल बाद वापस अपनी सीट पर लौट आती है। परिवार का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि बच्ची मानसिक दबाव में थी और बार-बार किसी से अपनी परेशानी साझा करने की कोशिश कर रही थी।

आखिरी बार टीचर से बात और फिर दर्दनाक कदम वीडियो के आखिरी हिस्से में अमायरा एक बार फिर टीचर के पास जाती है। बातचीत के दौरान वह अचानक क्लास से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वह कॉरिडोर से तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ती है और ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल तक पहुंच जाती है। कुछ ही पलों बाद वह दर्दनाक कदम उठा लेती है। यह दृश्य एक बार फिर पूरे मामले से जुड़े कई सवाल खड़े कर रहा है।

पिता बोले- बेटी मदद मांगती रही अमायरा के पिता विजय मीणा का कहना है कि यह वीडियो साफ दिखाता है कि उनकी बेटी आखिरी समय तक मदद मांग रही थी। उनका आरोप है कि पुलिस ने चार्जशीट में इस पहलू को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल मालिक सौरभ मोदी और प्रिंसिपल इंदु दुबे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराएं नहीं लगाई गईं, जबकि परिवार लगातार यही मांग करता रहा है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

मां ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल मां शिवानी ने भी जांच पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जांच के दौरान पुलिस उनसे ऐसे सवाल पूछती रही, जैसे उनकी बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। उन्होंने कहा कि वह रोज स्कूल से लौटने के बाद बेटी से दिनभर की बातें पूछती थीं, लेकिन घटना वाले दिन महज डेढ़ घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ कि नौ साल की बच्ची ने अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठा लिया। उनका आरोप है कि अमायरा कई बार अपनी परेशानी बताने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी।

हाईकोर्ट जाने की तैयारी में परिवार परिवार ने साफ कहा है कि वे अदालत में पुलिस की चार्जशीट का विरोध करेंगे और आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य गंभीर धाराएं जोड़ने की मांग करेंगे। जरूरत पड़ने पर राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। राजस्थान अभिभावक संघ भी इस मामले में परिवार के समर्थन में आ गया है। संघ का कहना है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा।

1 नवंबर 2025 को हुई थी दर्दनाक घटना गौरतलब है कि 1 नवंबर 2025 को नीरजा मोदी स्कूल की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली नौ वर्षीय अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी। घटना के बाद सामने आए शुरुआती सीसीटीवी फुटेज ने पूरे देश को झकझोर दिया था। परिवार का आरोप है कि अमायरा को स्कूल के कुछ बच्चे लगातार बुली करते थे और इसकी शिकायत कई बार स्कूल प्रशासन से भी की गई थी, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

सबूत मिटाने का भी लगाया था आरोप परिजनों ने यह आरोप भी लगाया था कि घटना के बाद जहां बच्ची गिरी थी, वहां से खून के धब्बे साफ करवा दिए गए, जिससे महत्वपूर्ण सबूत प्रभावित हुए। उनका कहना है कि जांच में इन पहलुओं को भी गंभीरता से शामिल किया जाना चाहिए था।

चार्जशीट में कौन-कौन आरोपी पुलिस की चार्जशीट में स्कूल मालिक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा और सफाईकर्मी राम को आरोपी बनाया गया है। हालांकि परिवार का कहना है कि आरोपों की गंभीरता के अनुरूप धाराएं नहीं लगाई गईं और कई जिम्मेदार लोगों को राहत दी गई है।