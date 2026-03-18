Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कैसे काम करता है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम? राजस्थान पुलिस ने बताया पूरा खेल

Mar 18, 2026 10:09 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share

राजस्थान में साइबर अपराधियों ने ठगी का ऐसा नया तरीका अपनाया है, जिसमें सिर्फ एक कोड डायल करवाकर लोगों के बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। खुद को डिलीवरी एजेंट बताकर कॉल करने वाले ये शातिर अपराधी अब USSD कॉल फॉरवर्डिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कैसे काम करता है कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम? राजस्थान पुलिस ने बताया पूरा खेल

राजस्थान में साइबर अपराधियों ने ठगी का ऐसा नया तरीका अपनाया है, जिसमें सिर्फ एक कोड डायल करवाकर लोगों के बैंक खाते खाली किए जा रहे हैं। खुद को डिलीवरी एजेंट बताकर कॉल करने वाले ये शातिर अपराधी अब USSD कॉल फॉरवर्डिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, यह ठगी बेहद तेजी से फैल रही है और कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं।

कैसे शुरू होता है ठगी का खेल?

साइबर अपराधी सबसे पहले आम लोगों को फोन करते हैं और खुद को किसी नामी कूरियर कंपनी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फूड डिलीवरी सेवा का कर्मचारी बताते हैं। वे पीड़ित से कहते हैं कि उनका पार्सल डिलीवर करना है, लेकिन पता अधूरा है या लोकेशन नहीं मिल रही।

बातचीत के दौरान ठग बेहद भरोसेमंद तरीके से पेश आते हैं और जल्दी डिलीवरी का लालच देकर व्यक्ति को जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं। इसी दौरान वे कहते हैं कि तकनीकी दिक्कत के कारण एक छोटा-सा कोड डायल करना होगा, जिससे डिलीवरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:न हमें जुकाम होता,न पट्टी बंधती,गहलोत की टिप्पणी पर सीएम ने कसा तंज

एक कोड… और फोन पर कब्जा

जैसे ही पीड़ित ठग के बताए गए कोड—जैसे *21, *67 या *61—के साथ एक मोबाइल नंबर डायल करता है, उसके फोन की कॉल फॉरवर्डिंग सुविधा सक्रिय हो जाती है।

इसका मतलब यह होता है कि पीड़ित के मोबाइल पर आने वाली सभी कॉल्स—चाहे वे बैंक की वेरिफिकेशन कॉल हों या ओटीपी—सीधे ठग के नंबर पर पहुंचने लगती हैं।

यहीं से अपराधी का असली खेल शुरू होता है। वह पीड़ित के बैंक खाते, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट तक पहुंच बना लेता है और कुछ ही मिनटों में खाते से पैसे निकाल लेता है।

ये भी पढ़ें:परीक्षा हॉल में रीलबाज़ी! 11वीं के पेपर के बीच छात्र ने बनाया वीडियो

कब और कहां सामने आया मामला?

पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ समय से राजस्थान के विभिन्न जिलों में इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों में, जहां ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी सेवाओं का ज्यादा उपयोग होता है, वहां लोग इस ठगी के शिकार बन रहे हैं।

16 मार्च को जारी एडवाइजरी में साइबर क्राइम शाखा ने इस नए ट्रेंड को गंभीर खतरा बताते हुए आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें:शराब छोड़ो, 80 लाख लो! राजस्थान के शिक्षा मंत्री की शर्त ने बढ़ाई हलचल

कैसे काम करता है पूरा नेटवर्क?

जांच में सामने आया है कि यह कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह है।

• एक टीम डेटा इकट्ठा करती है, जिसमें लोगों के मोबाइल नंबर और ऑनलाइन शॉपिंग की जानकारी होती है।

• दूसरी टीम कॉल करके लोगों को झांसे में लेती है।

• तीसरी टीम कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव होते ही बैंकिंग डिटेल्स और ओटीपी का इस्तेमाल कर पैसे निकालती है।

इस पूरे प्रोसेस में कुछ ही मिनट लगते हैं, जिससे पीड़ित को संभलने का मौका तक नहीं मिलता।

किन कोड्स से हो रहा है खेल?

पुलिस के अनुसार, ठग खासतौर पर तीन कोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं—

• **21*मोबाइल नंबर#: सभी कॉल्स फॉरवर्ड करने के लिए

• **67*मोबाइल नंबर#: व्यस्त होने पर कॉल ट्रांसफर

• **61*मोबाइल नंबर#: कॉल न उठाने पर फॉरवर्ड

इन कोड्स के जरिए फोन की पूरी कॉलिंग प्रणाली अपराधियों के नियंत्रण में चली जाती है।

पुलिस की चेतावनी और बचाव के उपाय

साइबर क्राइम शाखा ने साफ किया है कि कोई भी वैध कंपनी कभी भी फोन पर इस तरह का कोड डायल करने को नहीं कहती।

यदि किसी को शक हो कि उसके फोन की कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो गई है, तो तुरंत ##002# डायल करें। इससे सभी फॉरवर्डिंग सेवाएं बंद हो जाती हैं।

इसके अलावा, किसी भी अनजान कॉलर के कहने पर कोई कोड डायल न करें और पार्सल की जानकारी केवल आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से ही जांचें।

शिकार होने पर क्या करें?

यदि कोई व्यक्ति इस ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

• नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं

• साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें

• साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करें

पुलिस का कहना है कि समय पर शिकायत करने से पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।