राजस्थान के बूंदी में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, 40 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार
राजस्थान के बूंदी जिले के कचरावता गांव में एक शादी समारोह उस समय अफरा-तफरी में बदल गया, जब दुल्हन समेत करीब 40 लोग अचानक फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। देखते ही देखते शादी की खुशियां चिंता और दहशत में बदल गईं।
राजस्थान के बूंदी जिले के कचरावता गांव में एक शादी समारोह उस समय अफरा-तफरी में बदल गया, जब दुल्हन समेत करीब 40 लोग अचानक फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। देखते ही देखते शादी की खुशियां चिंता और दहशत में बदल गईं। बीमार होने वालों में 22 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
खाना खाते ही बिगड़ी तबीयत
जानकारी के अनुसार, शादी समारोह में परोसे गए भोजन को खाने के कुछ ही समय बाद मेहमानों ने उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत शुरू कर दी। शुरुआत में कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ती गई और एक के बाद एक कई लोग बीमार पड़ने लगे। स्थिति गंभीर होते देख परिजन और ग्रामीण तुरंत सक्रिय हुए और सभी प्रभावितों को नैंनवां अस्पताल पहुंचाया गया।
दुल्हन भी हुई बीमार, रस्मों पर असर
घटना ने उस वक्त और चिंता बढ़ा दी, जब दुल्हन की तबीयत भी बिगड़ गई। दुल्हन के बीमार पड़ने से शादी की रस्मों पर सीधा असर पड़ा और समारोह का माहौल पूरी तरह बदल गया। परिजनों के लिए यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई, जहां एक तरफ शादी की तैयारियां थीं, वहीं दूसरी ओर अपनों की सेहत की चिंता ने सबको परेशान कर दिया।
अस्पताल में इलाज जारी, हालत स्थिर
नैंनवां अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है, हालांकि कुछ मरीजों को निगरानी में रखा गया है। मेडिकल टीम लगातार मरीजों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक उपचार दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने लिए सैंपल
घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर भोजन में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। टीम ने शादी समारोह में परोसे गए खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही फूड पॉइजनिंग के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
गांव में दहशत का माहौल
ग्रामीणों के अनुसार शादी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और सभी को सामूहिक रूप से भोजन परोसा गया था। ऐसे में एक साथ इतने लोगों के बीमार पड़ने से गांव में दहशत का माहौल है। लोग इस घटना को लेकर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसे आयोजनों को लेकर सतर्कता बरतने की बात कर रहे हैं।
प्रशासन हुआ सतर्क, जांच के निर्देश
बताया जा रहा है कि कचरावता गांव टोंक और बूंदी जिले की सीमा पर स्थित है, ऐसे में दोनों जिलों का प्रशासन हरकत में आ गया है। बूंदी के सीएमएचओ डॉ. ओपी सांभर ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि घटना के कारणों का जल्द पता लगाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
स्वच्छता और गुणवत्ता पर जोर
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। लापरवाही के कारण इस तरह की घटनाएं गंभीर रूप ले सकती हैं। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और शादी की खुशियां एक बड़े सबक में बदल गई हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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