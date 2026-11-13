गर्म पानी की कढ़ाई में बैठा युवक, 50 रुपये के नोट पर टिकी थार; बूंदी मेले के करतब देख घूम जाएगा माथा

मेले की सबसे ज्यादा चर्चा जिन करतबों को लेकर हो रही है, उनमें 50 रुपये के नोट पर थार गाड़ी को संतुलित करके खड़ा करना शामिल है।

मेले में एक और तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है। इसमें एक युवक गर्म पानी से भरी लोहे की कढ़ाई के अंदर बैठा नजर आ रहा है।

राजस्थान में मेलों की बात हो और वहां कुछ ऐसा देखने को न मिले, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बूंदी के बड़ोदिया गांव में इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहां घास भैरूजी के मेले में कोई गर्म पानी से भरी लोहे की कढ़ाई में बैठा है तो कहीं महज 50 रुपये के नोट पर भारी-भरकम थार गाड़ी टिकी हुई है। कहीं पतली सी लोहे की छड़ पर बाइक का पहिया संतुलित है तो कहीं मिट्टी के दो मटकों पर भारी वाहन खड़ा कर दिया गया है। इन करतबों को देखकर अच्छे-अच्छों का दिमाग चकरा जाए। मेले की ये तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।

दीपावली के बाद भाईदूज के मौके पर बूंदी जिले के बड़ोदिया गांव में हर साल दो दिवसीय ऐतिहासिक घास भैरूजी मेले का आयोजन होता है। इस बार भी मेले में आस्था, परंपरा और रोमांच का ऐसा मेल देखने को मिल रहा है कि आसपास के गांवों के साथ दूर-दराज से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। मेले में स्थानीय कलाकारों के हैरतअंगेज कारनामे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

50 रुपये के नोट पर थार का वजन, देखकर रह जाएंगे हैरान मेले की सबसे ज्यादा चर्चा जिन करतबों को लेकर हो रही है, उनमें 50 रुपये के नोट पर थार गाड़ी को संतुलित करके खड़ा करना शामिल है। पहली नजर में यह नजारा किसी फिल्मी स्टंट से कम नहीं लगता। लोग हैरानी से इस करतब को देखते रह जाते हैं। सवाल भी उठता है कि आखिर इतने भारी वाहन का वजन एक छोटे से नोट पर कैसे टिक सकता है। इसी तरह लोहे की एक पतली छड़ पर बाइक का टायर टिकाकर संतुलन बनाने का कारनामा भी लोगों को खूब चौंका रहा है।

गर्म पानी की कढ़ाई में बैठा युवक, मटकों पर खड़ा भारी वाहन मेले में एक और तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है। इसमें एक युवक गर्म पानी से भरी लोहे की कढ़ाई के अंदर बैठा नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग इस नजारे को कौतूहल से देख रहे हैं। वहीं, मिट्टी के महज दो मटकों के ऊपर भारी-भरकम कृषि वाहन को संतुलित करके खड़ा करने का करतब भी दिखाया गया। हार्वेस्टर और ट्रक जैसे भारी वाहनों को इस तरह संतुलित करना देखने वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है।

इसके अलावा हवा में बाइक को लटकाने और संतुलन के कई दूसरे कारनामे भी मेले में देखने को मिल रहे हैं। इन करतबों के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बड़ोदिया गांव एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

पीढ़ियों से चली आ रही करतब दिखाने की परंपरा बूंदी जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर बसे बड़ोदिया गांव में घास भैरूजी का यह मेला सिर्फ मनोरंजन का आयोजन नहीं है। इसके पीछे ग्रामीण संस्कृति और पीढ़ियों पुरानी परंपरा जुड़ी हुई है। गांव के स्थानीय कलाकार अपनी पारंपरिक कला और संतुलन के हुनर का प्रदर्शन करते हैं। इन कलाकारों के करतबों को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। खास बात यह है कि यहां दिखने वाले कारनामे सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि संतुलन और हुनर का भी अनोखा नमूना हैं।

भाईदूज पर निकलती है घास भैरूजी की शाही सवारी मेले का सबसे बड़ा धार्मिक आकर्षण घास भैरूजी की भव्य सवारी होती है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक, इस परंपरा को बाबा भैरू के अपने ससुराल से मायके यानी अपने घर लौटने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भाईदूज के दिन पूरा गांव इस आयोजन में जुट जाता है। सवारी की तैयारियां होती हैं और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच घास भैरूजी की भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है।

इस दौरान गांव की गलियां उत्सव के रंग में रंग जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। एक तरफ बाबा भैरू के प्रति लोगों की गहरी आस्था दिखाई देती है तो दूसरी तरफ स्थानीय कलाकारों के करतब मेले में चार चांद लगा देते हैं।