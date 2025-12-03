चुनाव हारने के दो दिन बाद BSP नेता को फोन पर 10 लाख के माल का लालच, अलवर बुलाकर लूटपाट

संक्षेप: राजस्थान का अलवर जिला इन दिनों एक अजीबोगरीब वारदात को लेकर सुर्खियों में है। कहानी शुरू होती है बिहार के सुपौल जिले से, जहां बीते महीने विधानसभा चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी मोहम्मद कलीम खान नतीजों के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने की तैयारी कर रहे थे।

राजस्थान का अलवर जिला इन दिनों एक अजीबोगरीब वारदात को लेकर सुर्खियों में है। कहानी शुरू होती है बिहार के सुपौल जिले से, जहां बीते महीने विधानसभा चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी मोहम्मद कलीम खान नतीजों के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने की तैयारी कर रहे थे। कलीम चुनाव हार चुके थे, लेकिन असली मुसीबत तो तब शुरू हुई जब 14 नवंबर को एक फोन ने उनकी किस्मत की दिशाएं ही बदल दीं — दुर्भाग्य से गलत दिशा में।

कलीम कपड़े और पानी का कारोबार भी करते हैं। व्यापार की तंगी और चुनाव के दौरान हुए खर्च ने उन्हें आर्थिक रूप से हल्का कर दिया था। ऐसे में जब खुद को राजस्थान के एक बड़े व्यापारी का दोस्त बताने वाले एक शख्स ने फोन किया और 10 लाख रुपये तक का उधार माल दिलाने का वादा किया—कलीम का मन डोल गया। फोन करने वाले ने अपना नाम ‘हाफ़िज़’ बताया और अगले कई दिनों तक लगातार संपर्क में रहा। उसकी बातों और भरोसा दिलाने के अंदाज़ ने कलीम को यह विश्वास दिला दिया कि शायद यह मौका उनके व्यापार को दोबारा खड़ा कर सकता है।

2 दिसंबर की सुबह कलीम दिल्ली से जयपुर और फिर बस पकड़कर अलवर पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि यह सफर उनके व्यापार के नए अध्याय की शुरुआत करेगा, लेकिन वहां उनका इंतज़ार कर रही थी एक साज़िश। अलवर बस स्टैंड पर दो युवक—इनामुल हसन और मोमिन—उन्हें मिले। दोनों ने दावा किया कि उन्हें हाफ़िज़ ने ही भेजा है। भोलेपन और अच्छे इरादे वाले कलीम उनके साथ शहर में घूमते रहे, क्योंकि उन्हें बताया गया कि व्यापारी से मिलने से पहले कुछ जगहें दिखानी हैं।

शायद यह घूमना सिर्फ समय काटना और सही मौके का इंतज़ार था। और वह मौका जल्द ही मिल गया।

कलीम एक जगह खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे कि तभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो उनके सामने ब्रेक लगाकर रुकी। इससे पहले कि वह समझ पाते, इनामुल ने तेज झपट्टा मारकर उनका बैग छीन लिया। बैग में तीन लाख रुपये थे—पूरी पूंजी, जिसे लेकर वह नया माल लाने के इरादे से आए थे।

जब कलीम ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और उनके प्राइवेट पार्ट पर जोर से वार किया। दर्द और सदमे से जूझते कलीम वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। दूसरी तरफ हमलावर स्कॉर्पियो में बैठकर भाग निकले।

जैसे ही घटना की सूचना मिली, अलवर के एसपी सुधीर चौधरी ने पूरे जिले में नाकाबंदी करा दी। सदर थाना प्रभारी अजीत सिंह बडसरा की टीम को टेल्को सर्किल के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो दिखाई दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वाहन में बैठे युवक उतरकर भागने लगे।