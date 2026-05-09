BSF की रेकी कर वीडियो पाकिस्तान भेजा; जयपुर में ग्रेनेड और AK-47 मंगाने की थी तैयारी,दबोचा

राजस्थान में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए Rajasthan ATS ने पंजाब के तरनतारन जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने सीमा सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील इलाकों की रेकी कर वीडियो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को भेजे और जयपुर में हमले की साजिश रची।

राजस्थान में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए Rajasthan ATS ने पंजाब के तरनतारन जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने सीमा सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील इलाकों की रेकी कर वीडियो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को भेजे और जयपुर में हमले की साजिश रची। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन The Resistance Front (TRF) से जुड़ा हुआ है।

आरोपी की पहचान और डिजिटल सबूत गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब निवासी गुरुविन्दर सिंह के रूप में हुई है। एटीएस के अनुसार, उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच में कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। इनमें पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के साथ चैट, वॉइस नोट और हथियारों तथा विस्फोट से संबंधित बातचीत शामिल है।

BSF की चौकियों का वीडियो भेजा एटीएस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने Border Security Force (BSF) की चौकी समेत संवेदनशील सुरक्षा ठिकानों का वीडियो बनाकर पाकिस्तान में मौजूद संदिग्धों को साझा किया। यह जानकारी सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मानी जा रही है।

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से खुलासा यह पूरा मामला एटीएस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग शाखा की जांच के दौरान सामने आया। अधिकारियों को गुरुविन्दर सिंह के अकाउंट्स पर देश विरोधी गतिविधियों के संकेत मिले, जिसके बाद गहन जांच शुरू की गई। डिजिटल विश्लेषण में यह स्पष्ट हुआ कि वह लगातार पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी सामग्री साझा कर रहा था।

चैट में हथियार और हमले की योजना एटीएस के एडीजी Dinesh MN ने बताया कि आरोपी के फेसबुक मैसेंजर चैट में TRF से जुड़े लोगों के साथ बातचीत के प्रमाण मिले हैं। इन चैट्स में हथियारों की व्यवस्था, विस्फोट की योजना और संभावित टारगेट्स पर चर्चा की जा रही थी।

जयपुर में छिपकर बना रहा था नेटवर्क जांच में यह भी सामने आया है कि गुरुविन्दर सिंह पिछले करीब दो महीनों से जयपुर में छिपकर रह रहा था। वह जयपुर रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में नौकरी के बहाने रुका हुआ था। इसी दौरान उसने स्थानीय स्तर पर संपर्क बनाने और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश की।

हथियार मंगाने की थी तैयारी एटीएस का दावा है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से संपर्क में था और उसने ग्रेनेड व AK-47 जैसे हथियार मंगाने के प्रयास भी किए। यह साजिश अगर सफल होती, तो जयपुर में बड़ा आतंकी हमला हो सकता था।

खालिस्तान समर्थक गतिविधियों से जुड़ाव जांच एजेंसियों ने यह भी पाया कि आरोपी सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थक सामग्री सक्रिय रूप से साझा कर रहा था। वह Gurpatwant Singh Pannun के वीडियो और पोस्ट शेयर कर रहा था, जो संगठन Sikhs for Justice (SFJ) से जुड़ा है। भारत सरकार SFJ को पहले ही प्रतिबंधित घोषित कर चुकी है।

पंजाब में केस दर्ज, जांच जारी राजस्थान एटीएस की सूचना पर तरनतारन जिले के थाना सदर पट्टी में गुरुविन्दर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल एटीएस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर उसके संभावित नेटवर्क और सहयोगियों की पहचान करने में जुटी हैं।