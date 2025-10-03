bjp worker biscuit cancer patient photo viral jaipur hospital video BJP कार्यकर्ता ने कैंसर मरीज को दिया बिस्किट, फोटो खिंचते ही पैकेट लिया वापस;जयपुर के इस अस्पताल से वीडियो वायरल, Jaipur Hindi News - Hindustan
BJP कार्यकर्ता ने कैंसर मरीज को दिया बिस्किट, फोटो खिंचते ही पैकेट लिया वापस;जयपुर के इस अस्पताल से वीडियो वायरल

राजधानी के RUHS अस्पताल में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम उस वक्त सुर्खियों में आ गया, जब एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 3 Oct 2025 09:37 PM
राजधानी के RUHS अस्पताल में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम उस वक्त सुर्खियों में आ गया, जब एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि कार्यकर्ता मरीज को बिस्किट का पैकेट देती हैं, फोटो खिंचते ही वही पैकेट वापस ले लेती हैं।

करीब 20 सेकंड के इस वीडियो में महिला कार्यकर्ता मरीज के हाथ में 10 रुपये का बिस्किट पैकेट थमाती नजर आती हैं। जैसे ही कैमरे की फ्लैश चमकती है, पैकेट वापस ले लिया जाता है। इसके बाद वह आगे बढ़ जाती हैं।

वीडियो सामने आने के बाद ट्विटर और फेसबुक पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।

• किसी ने लिखा, “ये सेवा पखवाड़ा नहीं, फोटो पखवाड़ा है।”

• दूसरे यूजर ने तंज किया, “फोटो लो, बिस्किट लौटाओ स्कीम।”

• कई लोगों ने इसे गरीब मरीजों के साथ मज़ाक करार दिया।

सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में मरीजों को फल और बिस्किट बांटे जा रहे थे।

लेकिन महिला कार्यकर्ता के इस वीडियो ने पूरे आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

श्योपुर मंडल अध्यक्ष गोपाल लाल सैनी ने सफाई देते हुए कहा –

“वीडियो को एडिट कर वायरल किया गया है। मरीज के पास पहले से बिस्किट का पैकेट था, इसलिए उसने दूसरा पैकेट लेने से मना किया। महिला कार्यकर्ता ने सेवा की भावना से ही वितरण किया था।”

जनता ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक स्टंट बताया है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या सेवा सिर्फ कैमरे के लिए की जा रही है?

