BJP की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान,राजस्थान से 4 नेताओं को जिम्मेदारी

भाजपा ने राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। पूनिया वर्ष 2019 से 2023 तक राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भाजपा ने राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। पूनिया वर्ष 2019 से 2023 तक राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन में नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में राजस्थान को भी अहम प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बार फिर भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को भाजपा के राष्ट्रीय आदिवासी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है।

पार्टी की नई नियुक्तियों को राजस्थान की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजे को राष्ट्रीय संगठन में लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने से जहां उनकी केंद्रीय भूमिका बरकरार रही है, वहीं पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने से उनका संगठनात्मक कद बढ़ा है।

वसुंधरा राजे को फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा की वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। वह राजस्थान की दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और लंबे समय से पार्टी के केंद्रीय संगठन में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। इससे पहले वर्ष 2023 में भी उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब नई राष्ट्रीय टीम में उन्हें इसी पद पर बरकरार रखा गया है।

राजे की प्रदेश की राजनीति में मजबूत पकड़ रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लंबे कार्यकाल और संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए पार्टी में उनका अलग प्रभाव माना जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय संगठन में एक बार फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से यह साफ है कि भाजपा केंद्रीय स्तर पर भी उनके अनुभव का इस्तेमाल करना चाहती है।

राजे के लिए यह जिम्मेदारी ऐसे समय में आई है, जब राजस्थान में भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही है। ऐसे में राजे की राष्ट्रीय भूमिका राजस्थान की राजनीति के साथ-साथ पार्टी के केंद्रीय संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया भाजपा ने राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। पूनिया वर्ष 2019 से 2023 तक राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद उनकी राजनीतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारी राजस्थान से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। वर्तमान में वह राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं। जून 2026 में वह राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।

राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर पूनिया की भूमिका भाजपा के संगठनात्मक कामकाज में महत्वपूर्ण रहने वाली है। पार्टी के कार्यक्रमों, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति से जुड़े मामलों में उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

मन्नालाल रावत को आदिवासी मोर्चे की कमान उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को भाजपा के राष्ट्रीय आदिवासी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। रावत की नियुक्ति को राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी वोट बैंक राजनीतिक रूप से बेहद अहम है।

रावत को राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी मोर्चे की जिम्मेदारी मिलने से भाजपा को आदिवासी क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। राजस्थान के अलावा देश के अन्य आदिवासी बहुल राज्यों में भी उनकी भूमिका बढ़ेगी।

राजस्थान की राजनीति में क्या होंगे मायने? भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान के तीन प्रमुख चेहरों को अहम जिम्मेदारियां मिलने के बाद प्रदेश की सियासत में इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है, जबकि सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

राजे और पूनिया दोनों का राजस्थान भाजपा की राजनीति में लंबा अनुभव रहा है। अब दोनों की भूमिकाएं राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेंगी। इससे राजस्थान और भाजपा के केंद्रीय संगठन के बीच समन्वय में भी इन नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

अनुभव और नए संगठनात्मक समीकरण पर जोर भाजपा की नई टीम में अनुभवी नेताओं के साथ अलग-अलग क्षेत्रों में संगठनात्मक प्रभाव रखने वाले नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। राजस्थान से राजे, पूनिया और रावत को महत्वपूर्ण पद मिलना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।