BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न पार्टी गंभीरता से लेती, न जनता- गहलोत
गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को अपने बयानों की गंभीरता समझनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में जो टिप्पणियां करते हैं
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें न तो उनकी पार्टी गंभीरता से लेती है और न ही जनता। देश में अब तक सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को गंभीरता से लिया जाता रहा है, लेकिन इनके मामले में ऐसा नजर नहीं आता। ये जहां भी जाते हैं, वहां लोग मिलने तक नहीं आते। थोड़ी-बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा जाए और उनके बयानों की कितनी वैल्यू होगी, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है।
गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को अपने बयानों की गंभीरता समझनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में जो टिप्पणियां करते हैं, उनमें कोई तुक नजर नहीं आता। उनके बयानों से ऐसा नहीं लगता कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की पर्याप्त जानकारी है।
अपनी पार्टी के नेताओं पर ही नहीं बोल पा रहे
गहलोत ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ही पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की ओर से की जाने वाली टिप्पणियों पर ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जब अपनी पार्टी के नेताओं के बयानों पर ही वे प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, तो राहुल गांधी के बारे में उनकी टिप्पणियों को कितनी गंभीरता से लिया जाए?
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। देश में पहले भी अलग-अलग राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और उनके बयानों को गंभीरता से सुना जाता रहा है। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां जाते हैं, वहां लोगों की मौजूदगी भी देखने को नहीं मिलती। ऐसे में उनके बयानों का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझा जा सकता है।
बोले- उनके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं
गहलोत ने कहा कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष का बयान पढ़ा है, लेकिन ऐसे बयानों पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं समझते। उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी पर की गई टिप्पणियों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जिन लोगों को अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के बयानों पर ही बोलने में परेशानी हो रही है, उन्हें दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने घर की स्थिति देखनी चाहिए।
गहलोत का यह बयान बीजेपी अध्यक्ष की ओर से राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी के जवाब में आया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी व्यक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर होना अलग बात है, लेकिन उसके बयानों की गंभीरता और राजनीतिक प्रभाव का आकलन उसके व्यक्तित्व और बातों के आधार पर ही होता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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