BJP के राज में उनके ही MLA का घर सेफ नहीं! चोर ने 1 घंटे काटी मौज, माल उड़ाकर फरार

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है।

जयपुर के सिविल लाइंस जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में चोर ने ऐसी सेंधमारी की कि घर में सो रहे लोगों को भनक तक नहीं लगी। नकाबपोश बदमाश बुधवार देर रात करीब 2:15 बजे भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी के घर में घुसा। किचन की खिड़की तोड़कर अंदर आया चोर करीब एक घंटे तक घर में रहा और कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपये व आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि चोरी के वक्त घर में 10 से ज्यादा लोग सो रहे थे।

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। दूसरी ओर, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बेहद करीब हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

किचन की खिड़की तोड़ी, फिर घर में घुसा नकाबपोश जानकारी के अनुसार, बदमाश बुधवार देर रात करीब 2:15 बजे विधायक के घर पहुंचा। उसने किचन की खिड़की तोड़ी और अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद वह करीब एक घंटे तक घर के भीतर रहा। इस दौरान परिवार के सदस्य सो रहे थे और किसी को चोरी की भनक नहीं लगी।

विधायक के पीए राजवीर सिंह के मुताबिक, चोर घर से करीब डेढ़ लाख रुपये और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले गया। सुबह जब चोरी का पता चला तो परिवार में हड़कंप मच गया। इसके बाद विधायक को सूचना दी गई और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

राजभवन से 300 मीटर, सीएम हाउस से 500 मीटर दूर वारदात इस घटना ने इसलिए भी सबको चौंका दिया, क्योंकि विधायक का घर राजभवन से करीब 300 मीटर और मुख्यमंत्री आवास से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और आने-जाने वाले लोगों व वाहनों पर नजर रखी जाती है।

इसके बावजूद एक नकाबपोश बदमाश घर में घुसकर करीब एक घंटे तक रहा और चोरी कर निकल गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बदमाश ने इतनी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर वारदात को कैसे अंजाम दिया? क्या वह पहले से इलाके की गतिविधियों पर नजर रख रहा था? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे।

सिंघवी छबड़ा में, पुलिस कमिश्नर से की बात परिवार के अनुसार, प्रताप सिंह सिंघवी इसी मकान में रहते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण फिलहाल अपने विधानसभा क्षेत्र छबड़ा (बारां) में हैं। सुबह चोरी का पता चलने पर परिवार ने उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद सिंघवी ने जयपुर पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की।

सूचना मिलने के बाद सोडाला थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद डीसीपी साउथ ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। पुलिस मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम की मदद भी ले रही है।

CCTV फुटेज से चोर तक पहुंचने की कोशिश डीसीपी साउथ के अनुसार, घर से करीब एक लाख रुपये और आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी होने की जानकारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

फिलहाल जांच का फोकस बदमाश की पहचान करने और वारदात के दौरान उसकी गतिविधियों का पता लगाने पर है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वह घर में किस रास्ते से घुसा और बाहर कैसे निकला।