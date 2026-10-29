BJP के राज में उनके ही MLA का घर सेफ नहीं! चोर ने 1 घंटे काटी मौज, माल उड़ाकर फरार
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है।
जयपुर के सिविल लाइंस जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में चोर ने ऐसी सेंधमारी की कि घर में सो रहे लोगों को भनक तक नहीं लगी। नकाबपोश बदमाश बुधवार देर रात करीब 2:15 बजे भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी के घर में घुसा। किचन की खिड़की तोड़कर अंदर आया चोर करीब एक घंटे तक घर में रहा और कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपये व आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि चोरी के वक्त घर में 10 से ज्यादा लोग सो रहे थे।
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। दूसरी ओर, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बेहद करीब हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
किचन की खिड़की तोड़ी, फिर घर में घुसा नकाबपोश
जानकारी के अनुसार, बदमाश बुधवार देर रात करीब 2:15 बजे विधायक के घर पहुंचा। उसने किचन की खिड़की तोड़ी और अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद वह करीब एक घंटे तक घर के भीतर रहा। इस दौरान परिवार के सदस्य सो रहे थे और किसी को चोरी की भनक नहीं लगी।
विधायक के पीए राजवीर सिंह के मुताबिक, चोर घर से करीब डेढ़ लाख रुपये और आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले गया। सुबह जब चोरी का पता चला तो परिवार में हड़कंप मच गया। इसके बाद विधायक को सूचना दी गई और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।
राजभवन से 300 मीटर, सीएम हाउस से 500 मीटर दूर वारदात
इस घटना ने इसलिए भी सबको चौंका दिया, क्योंकि विधायक का घर राजभवन से करीब 300 मीटर और मुख्यमंत्री आवास से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। यह इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और आने-जाने वाले लोगों व वाहनों पर नजर रखी जाती है।
इसके बावजूद एक नकाबपोश बदमाश घर में घुसकर करीब एक घंटे तक रहा और चोरी कर निकल गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बदमाश ने इतनी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर वारदात को कैसे अंजाम दिया? क्या वह पहले से इलाके की गतिविधियों पर नजर रख रहा था? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे।
सिंघवी छबड़ा में, पुलिस कमिश्नर से की बात
परिवार के अनुसार, प्रताप सिंह सिंघवी इसी मकान में रहते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण फिलहाल अपने विधानसभा क्षेत्र छबड़ा (बारां) में हैं। सुबह चोरी का पता चलने पर परिवार ने उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद सिंघवी ने जयपुर पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की।
सूचना मिलने के बाद सोडाला थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद डीसीपी साउथ ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। पुलिस मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम की मदद भी ले रही है।
CCTV फुटेज से चोर तक पहुंचने की कोशिश
डीसीपी साउथ के अनुसार, घर से करीब एक लाख रुपये और आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी होने की जानकारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
फिलहाल जांच का फोकस बदमाश की पहचान करने और वारदात के दौरान उसकी गतिविधियों का पता लगाने पर है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वह घर में किस रास्ते से घुसा और बाहर कैसे निकला।
1985 में पहली बार विधायक बने थे सिंघवी
प्रताप सिंह सिंघवी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। हाड़ौती क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पहचान रही है। वह पहली बार 1985 में विधायक चुने गए थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बारां जिले की छबड़ा सीट से सातवीं बार जीत दर्ज की। सिंघवी वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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