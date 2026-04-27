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BJP को प्रवास टारगेट, 2 महीने बाद फिर राजस्थान आएंगे नितिन नबीन; जानिए बैठक की अहम बातें

Apr 27, 2026 10:20 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान संगठन को स्पष्ट और सख्त संदेश देते हुए कहा है कि अब केवल पद से नहीं, बल्कि प्रदर्शन से पहचान बनेगी। देर शाम आयोजित मैराथन समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेश संगठन की कार्यशैली, सक्रियता और जमीनी पकड़ का गहन आकलन किया।

BJP को प्रवास टारगेट, 2 महीने बाद फिर राजस्थान आएंगे नितिन नबीन; जानिए बैठक की अहम बातें

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान संगठन को स्पष्ट और सख्त संदेश देते हुए कहा है कि अब केवल पद से नहीं, बल्कि प्रदर्शन से पहचान बनेगी। देर शाम आयोजित मैराथन समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेश संगठन की कार्यशैली, सक्रियता और जमीनी पकड़ का गहन आकलन किया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे “प्रवास मोड” में काम करें और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर संगठन को मजबूत बनाएं। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वे दो महीने बाद फिर राजस्थान आकर कामकाज की विस्तृत रिपोर्ट लेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक की खास बात यह रही कि नितिन नवीन ने पारंपरिक भाषण शैली से हटकर सीधे संवाद का तरीका अपनाया। उन्होंने हर पदाधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर बात की, उनका नाम, पद और जिम्मेदारियां पूछीं और वन-टू-वन बातचीत के जरिए संगठन की असल स्थिति को समझने की कोशिश की।

संख्यात्मक समीक्षा के जरिए नब्ज टटोली

नितिन नवीन ने इस बैठक को “संख्यात्मक समीक्षा” का नाम देते हुए साफ किया कि अब संगठन में केवल उपस्थिति नहीं, बल्कि सक्रियता और परिणाम अहम होंगे। उन्होंने पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र में किए गए कार्यों, प्रवास, बैठकों और अभियान की जानकारी ली। इस दौरान कई पदाधिकारियों से सीधे सवाल भी किए गए, जिससे बैठक का माहौल पूरी तरह जवाबदेही आधारित नजर आया।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश स्तर के हर पदाधिकारी को जिलों, मंडलों और बूथ स्तर तक सक्रियता दिखानी होगी। “अगर संगठन को मजबूत करना है तो जमीन पर उतरना ही होगा,” इस संदेश के साथ उन्होंने प्रवास बढ़ाने और हर दौरे को सार्थक बनाने पर जोर दिया।

संगठनात्मक ढांचे और कार्यपद्धति पर फोकस

बैठक में संगठनात्मक संरचना, कार्य योजना और कार्यपद्धति को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। नितिन नवीन ने निर्देश दिया कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका असर जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए।

उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों की नियमित बैठकों पर भी जोर दिया, ताकि संगठन में निरंतर संवाद और समन्वय बना रहे। उनका मानना था कि संवाद की कमी से संगठन कमजोर होता है, इसलिए हर स्तर पर संवाद की प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए।

दो महीने बाद फिर होगा “टेस्ट”

बैठक के अंत में नितिन नवीन ने संगठन के लिए एक तरह से डेडलाइन तय कर दी। उन्होंने कहा कि वे दो महीने बाद फिर से राजस्थान के तीन दिवसीय दौरे पर आएंगे और तब तक के कार्यों की पूरी समीक्षा करेंगे। इस घोषणा ने साफ संकेत दे दिया कि अब प्रदेश संगठन की हर गतिविधि पर शीर्ष नेतृत्व की सीधी नजर रहने वाली है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बयान संगठन में जवाबदेही और सक्रियता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पदाधिकारियों पर दबाव भी बढ़ेगा कि वे तय समय में ठोस परिणाम दिखाएं।

पुराने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने पर जोर

नितिन नवीन ने बैठक में भाजपा की मूल ताकत—उसके कार्यकर्ताओं—पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की नींव उन पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं पर टिकी है, जिन्होंने वर्षों तक पार्टी को मजबूत बनाया। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रवास के दौरान वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ताओं से जरूर मुलाकात की जाए, उनकी बात सुनी जाए और उनकी भूमिका को फिर से सक्रिय किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी फीडबैक के बिना संगठन मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए हर पदाधिकारी को अपने क्षेत्र की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसे संगठन के सामने रखना होगा।

अब मैदान में उतरना ही होगा

कुल मिलाकर, नितिन नवीन की इस बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा संगठन अब “एक्शन मोड” में आ चुका है। पदाधिकारियों को अब केवल बैठकों तक सीमित रहने के बजाय मैदान में उतरकर काम करना होगा। आने वाले दो महीने संगठन के लिए अहम होंगे, जहां हर स्तर पर सक्रियता, समन्वय और प्रदर्शन की कसौटी पर परखा जाएगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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