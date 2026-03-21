BJP ने केरल चुनाव में झोंकी ताकत,CM भजनलाल शर्मा तिरुवनंतपुरम पहुंचे
केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार को तेज करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरुवनंतपुरम की चार महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैलियों में हिस्सा लेंगे
केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार को तेज करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरुवनंतपुरम की चार महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैलियों में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। पार्टी इस दौरे को दक्षिण भारत में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिहाज से अहम मान रही है।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार, वे तिरुवनंतपुरम कलेक्ट्रेट में कझक्कूट्टम विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी V. Muraleedharan की नामांकन रैली में शामिल होंगे। इस दौरान वे जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को सामने रखेंगे तथा मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे।
नामांकन रैलियों में दिखेगी BJP की ताकत
इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विलेमबलम व्यवस्था भवन में कट्टक्कड़ा सीट से प्रत्याशी P. K. Krishnadas की नामांकन रैली में भी हिस्सा लेंगे। वहीं विकास भवन और वट्टियूर्कवु म्यूजियम में नेमोम सीट से प्रत्याशियों Rajeev Chandrasekhar और R. Sreelekha के समर्थन में आयोजित कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी रहेगी। इन रैलियों के जरिए भाजपा तिरुवनंतपुरम में अपनी चुनावी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है।
मारवाड़ी समाज से भी करेंगे संवाद
अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम में रहने वाले मारवाड़ी समाज के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे संगठनात्मक स्तर पर संवाद स्थापित कर भाजपा के पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे। पार्टी विशेष रूप से उत्तर भारत से जुड़े मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है, जो केरल में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
केरल में BJP की रणनीति को मिलेगा बल
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तर भारतीय नेताओं को सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में उतार रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दौरा भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। खासतौर पर केरल में रह रहे उत्तर भारतीय समुदाय को साधने के लिए पार्टी विशेष अभियान चला रही है।
पश्चिम बंगाल और असम में भी करेंगे प्रचार
केरल दौरे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। इन दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी, विशेषकर मारवाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं। कई सीटों पर इन मतदाताओं का प्रभाव निर्णायक माना जाता है, ऐसे में भाजपा उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह बहु-राज्यीय चुनावी दौरा भाजपा की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए पार्टी देशभर में अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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