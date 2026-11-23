संजय भाटिया ने सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। विधानसभा चुनाव पर पंचायत चुनाव के नतीजों के असर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जो बात अपने पक्ष में लगती है

भाटिया ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा- आगे अगर उनके विरोध में नतीजे आते हैं तो फिर वे चुनाव आयोग और EVM को दोष नहीं दें।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि आगे अगर चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो उसे चुनाव आयोग और EVM को दोष नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाले चुनाव पूरी ताकत और तैयारी के साथ लड़ेगी। वहीं, पंचायत चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेताओं के श्रेय लेने पर भी उन्होंने तंज कसा।

संजय भाटिया ने सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। विधानसभा चुनाव पर पंचायत चुनाव के नतीजों के असर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जो बात अपने पक्ष में लगती है, वे वही बोलेंगे। विपक्ष में होने के नाते उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन बीजेपी आगे होने वाले चुनावों की पूरी तैयारी करेगी और मजबूती से मैदान में उतरेगी।

भाटिया ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा- आगे अगर उनके विरोध में नतीजे आते हैं तो फिर वे चुनाव आयोग और EVM को दोष नहीं दें। उनके इस बयान को पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की ओर से मिल रही राजनीतिक प्रतिक्रिया के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।

चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता कहां थे, अब श्रेय लेने आ रहे' बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय लेने वाले नेताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रचार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कांग्रेस के कौन से बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरे थे? किसी बड़े नेता का चुनावी कार्यक्रम भी नजर नहीं आया।

भाटिया ने कहा- मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वे बड़े नेता चुनाव के दौरान कहां थे? किसी एक का भी कार्यक्रम देखा क्या? अब चुनाव जीतने के बाद बयानबाजी करने और जीत का श्रेय लेने के लिए काफी लोग सामने आ रहे हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बीजेपी के जितने उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीतकर आने चाहिए थे, उतने नहीं आए। पार्टी इस नतीजे को स्वीकार करती है और कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी।

जिला स्तर पर टिकट वितरण में रह गई होगी कमी पंचायत चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर बोलते हुए भाटिया ने हार के लिए जिला स्तर पर हुए फैसलों में कमी की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी निर्णय प्रदेश स्तर पर नहीं हुए थे। कई फैसले जिला स्तर पर लिए गए। हो सकता है कि टिकट वितरण में स्थानीय स्तर पर कुछ चूक रह गई हो।

परिवारवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसी परिवार को बढ़ावा देने का फैसला नहीं किया था। यदि किसी पूर्व सांसद या विधायक के परिवार की अगली पीढ़ी का सदस्य योग्यता के आधार पर टिकट हासिल करता है तो वह अलग बात है। लेकिन पार्टी की नीति परिवारवाद को बढ़ावा देने की नहीं रही है।

'परमात्मा ने अलर्ट किया होगा, कमियां सुधारेंगे भाटिया ने पंचायत चुनाव में हार को पार्टी के लिए एक अलर्ट बताया। उन्होंने कहा कि लोगों ने जो फैसला किया है, उसे स्वीकार करना चाहिए। जनता की कोई नाराजगी रही होगी, जिसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा।