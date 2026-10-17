BJP में परिवारवाद नहीं! इधर राजस्थान में मंत्री के परिवार के 4 सदस्य चुनावी मैदान में

मंत्री झाबर सिंह खरा के परिवार से चुनावी मैदान में उतरने वाले चार सदस्यों में सबसे प्रमुख नाम उनकी पत्नी शांति देवी का है। उन्होंने श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड 17 से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है।

मंत्री झाबर सिंह खरा के परिवार से चुनावी मैदान में उतरने वाले चार सदस्यों में सबसे प्रमुख नाम उनकी पत्नी शांति देवी का है। उन्होंने श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड 17 से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है।

राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में पंचायत चुनाव की सियासत दिलचस्प हो गई है। यहां नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खरा के परिवार के चार सदस्य चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इनमें दो प्रत्याशी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दो ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी है। नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को इन उम्मीदवारों के मैदान में आने के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में परिवारवाद और भाजपा की सियासी नीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

खास बात यह है कि एक तरफ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ परिवारवाद की राजनीति को लेकर पार्टी का पक्ष रख चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ मंत्री के परिवार के चार सदस्यों के चुनाव लड़ने से श्रीमाधोपुर की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। हालांकि, चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन जब एक ही परिवार के कई सदस्य मैदान में उतरते हैं तो राजनीतिक सवाल उठना भी स्वाभाविक है।

पत्नी और छोटे बेटे को भाजपा का टिकट मंत्री झाबर सिंह खरा के परिवार से चुनावी मैदान में उतरने वाले चार सदस्यों में सबसे प्रमुख नाम उनकी पत्नी शांति देवी का है। उन्होंने श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड 17 से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है।

वहीं, मंत्री के छोटे बेटे अजय सिंह खरा भी चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड 20 से भाजपा के टिकट पर अपना पर्चा भरा है। इस तरह पंचायत समिति के दो अलग-अलग वार्डों में मंत्री के परिवार के सदस्य भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

दोनों नामांकन के साथ श्रीमाधोपुर में यह चर्चा तेज हो गई है कि पंचायत चुनाव में मंत्री परिवार की मौजूदगी कितनी प्रभावी रहेगी। हालांकि, चुनावी मैदान में उतरना और मतदाताओं का समर्थन हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। अब इन उम्मीदवारों की राजनीतिक ताकत का आकलन चुनावी मुकाबले और मतदाताओं के रुख से होगा।

छोटे भाई की पत्नी निर्दलीय मैदान में खरा परिवार की चुनावी तस्वीर सिर्फ भाजपा के दो उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है। मंत्री के छोटे भाई महावीर खरा की पत्नी प्रतिभा सिंह खरा ने भी जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। वह जिला परिषद के वार्ड 23 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं।

इस तरह परिवार के तीन सदस्यों के नाम पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव से जुड़े हैं, जबकि चौथे सदस्य के रूप में परिवार की एक अन्य दावेदार भी मैदान में हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, परिवार के कुल चार सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें दो भाजपा के टिकट पर और दो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं।

निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी से चुनावी समीकरण और दिलचस्प हो सकते हैं। हालांकि, उनके चुनाव लड़ने के पीछे की रणनीति या भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

परिवारवाद पर भाजपा के बयान से जुड़ी चर्चा खरा परिवार के सदस्यों के चुनावी मैदान में उतरने का मामला ऐसे समय में चर्चा में आया है, जब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ परिवारवाद की राजनीति को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। राठौड़ ने कहा था कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है।

अब श्रीमाधोपुर में मंत्री के परिवार के चार सदस्यों के चुनाव लड़ने से इस बयान को स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। एक ही परिवार के कई लोगों का चुनाव लड़ना और उनमें से दो को पार्टी का टिकट मिलना राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।