सत्ता में होते हुए भी अंता क्यों हारी बीजेपी? कांग्रेस की टीमवर्क चमकी; नरेश मीणा ने बिगाड़े समीकरण
अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने चौंकाते हुए बीजेपी से सीट छीन ली। सरकार में होने के बावजूद बीजेपी हार गई और कांग्रेस ने 2023 की तुलना में तीन गुना अधिक अंतर से जीत दर्ज की। यह नतीजा प्रदेश की सियासत में कई सवाल भी खड़े करता है कि आख़िर बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट कहाँ कमजोर पड़ा और कांग्रेस किस वजह से एकजुट होकर परिणाम अपने पक्ष में ले गई।
उपचुनाव में कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं को एक मंच पर खड़ा कर दिया। भाया जो 2023 में 5,861 वोटों से हारे थे, इस उपचुनाव में उससे कई गुना बड़े अंतर से जीत गए।
वहीं बीजेपी में एकजुटता केवल मंचों तक सीमित दिखाई दी। उम्मीदवार मोरपाल सुमन भले ही वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, लेकिन पार्टी में टिकट को लेकर अंतर्विरोध साफ दिखा। पहले कंवरलाल मीणा की पत्नी, फिर 2013 के पूर्व विधायक प्रभुलाल सैनी के नाम की चर्चा हुई, जिसके बाद अंततः मोरपाल सुमन को टिकट दिया गया।
वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह और सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरी ताकत जरूर लगाई, लेकिन उनकी मेहनत वोटों में नहीं बदल पाई। चुनाव को राजे की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया, फिर भी स्थानीय स्तर पर पकड़ बनाने में बीजेपी पिछड़ती दिखी।
सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि बारां जिले से ही आने वाले दो कैबिनेट मंत्री—हीरालाल नागर और मदन दिलावर—को प्रचार से दूर क्यों रखा गया? दोनों की इस क्षेत्र में मजबूत पैठ है।
सात बार के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को भी एक बार नहीं बुलाया गया।
ग्रामीणों से लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं तक इसकी चर्चा आम रही कि भाजपा ने अपने ही नेताओं को किनारे कर दिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान—“जिसके लायक काम होगा, उसे दिया जाएगा”—ने असंतोष और बढ़ा दिया।
कांग्रेस से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतरे नरेश मीणा को बीजेपी ने शुरू में गंभीर खतरा नहीं माना। लेकिन हनुमान बेनीवाल और लाल डायरी के मुद्दे पर सुर्खियों में रहने वाले राजेंद्र गुढ़ा के समर्थन ने उनकी सभाओं को चर्चा में ला दिया।
मीणा, धाकड़ और राजपूत समाज का मजबूत वोट बैंक इस क्षेत्र में है, और इनमें हुई काट का सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ।
किरोड़ी लाल मीणा को प्रचार में बुलाया तो गया, पर केवल औपचारिकता तक सीमित रखा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि किरोड़ी सक्रिय होते, तो मुकाबला बदल सकता था।
कांग्रेस ने इस चुनाव को केवल उपचुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश का मौका माना। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा गांव-गांव पहुंचे, जबकि टीकाराम जूली और डोटासरा ने भी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला।
गहलोत और पायलट की संयुक्त मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया।
एक सीट का यह परिणाम होने के बावजूद इसका असर बड़ा है।
कांग्रेस को इससे आत्मविश्वास मिला है और पार्टी इसे 2028 की तैयारी के संकेत के रूप में देख रही है।
उधर बीजेपी के लिए यह हार गंभीर मंथन का विषय है—खासकर तब जब उपचुनाव पहले से तय था और सत्ता में होने का फायदा भी नहीं मिल पाया।
ग्रामीणों की आधारभूत समस्याएँ—सड़क, स्कूल, बिजली, बस स्टैंड—ज्यों की त्यों रहीं। यदि सरकार सक्रिय दिखती, तो परिदृश्य बदल सकता था।
अंता का नतीजा बता गया कि संगठनात्मक गुटबाजी और कमजोर लोकल मैनेजमेंट बड़े नेताओं के जोश पर भी भारी पड़ सकता है।
