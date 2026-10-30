BJP का राजस्थान में मेगा प्लान; CM से केंद्रीय मंत्री तक उतरेंगे सड़क पर

अभियान की शुरुआत कोटा से होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ यहां पहले पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे।

कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली कर केंद्र सरकार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है।

वोटर लिस्ट और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज होने वाला है। दिल्ली में 1 नवंबर को कांग्रेस की बड़ी रैली से पहले भाजपा ने राजस्थान में पलटवार की तैयारी कर ली है। पार्टी गुरुवार, 30 अक्टूबर से प्रदेशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू करेगी। इसके जरिए भाजपा कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के साथ मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता, SIR और घुसपैठ के मुद्दे पर जनता के बीच अपनी बात रखेगी।

अभियान की शुरुआत कोटा से होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ यहां पहले पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे। पार्टी ने इस अभियान के जरिए अलग-अलग जिलों में जनसभाएं, पैदल मार्च और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की है। भाजपा के संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी अभियान में सक्रिय किया जा रहा है।

कांग्रेस की दिल्ली रैली से पहले भाजपा का काउंटर प्लान कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली कर केंद्र सरकार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। इसके जवाब में भाजपा राजस्थान में अभियान चलाकर मतदाता सूची की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का जवाब जनता के बीच देने की रणनीति पर काम कर रही है।

भाजपा का कहना है कि अभियान के दौरान मतदाता सूचियों की शुचिता, SIR और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पार्टी कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में अपना पक्ष रखेगी। भाजपा इसे लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता बनाए रखने की पहल के तौर पर पेश करेगी।

केंद्रीय मंत्री भी संभालेंगे मोर्चा, जयपुर से अलवर तक कार्यक्रम भाजपा ने इस अभियान में केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलवर में कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 31 अक्टूबर को खैरथल-तिजारा जिले के तिजारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी के मुताबिक, अभियान के तहत जनता के बीच जाकर चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा जाएगा। कार्यक्रमों में संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

दो चरणों में चलेगा अभियान, पहले 15 जिलों पर फोकस भाजपा ने प्रदेशव्यापी अभियान को दो चरणों में बांटा है। पहला चरण 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। इसमें 15 जिलों को शामिल किया गया है। दीपावली के बाद दूसरे चरण में शेष जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

पहले अलग-अलग संभागों में जनसभाएं होंगी। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी से पैदल मार्च निकाले जाएंगे। भाजपा संगठन ने जिला स्तर पर तैयारियों और भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को सौंपनी शुरू कर दी है।

जयपुर में 10 हजार से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य भाजपा ने 5 नवंबर को जयपुर में होने वाले पैदल मार्च के लिए 10 हजार से ज्यादा लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। अभियान के संयोजक रामलाल शर्मा के मुताबिक, पैदल मार्च से पहले रामलीला मैदान में जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद मार्च त्रिपोलिया गेट की ओर बढ़ेगा।