BJP का राजस्थान में मेगा प्लान; CM से केंद्रीय मंत्री तक उतरेंगे सड़क पर
अभियान की शुरुआत कोटा से होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ यहां पहले पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे।
वोटर लिस्ट और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज होने वाला है। दिल्ली में 1 नवंबर को कांग्रेस की बड़ी रैली से पहले भाजपा ने राजस्थान में पलटवार की तैयारी कर ली है। पार्टी गुरुवार, 30 अक्टूबर से प्रदेशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू करेगी। इसके जरिए भाजपा कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के साथ मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता, SIR और घुसपैठ के मुद्दे पर जनता के बीच अपनी बात रखेगी।
अभियान की शुरुआत कोटा से होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ यहां पहले पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे। पार्टी ने इस अभियान के जरिए अलग-अलग जिलों में जनसभाएं, पैदल मार्च और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की है। भाजपा के संगठन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी अभियान में सक्रिय किया जा रहा है।
कांग्रेस की दिल्ली रैली से पहले भाजपा का काउंटर प्लान
कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली कर केंद्र सरकार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। इसके जवाब में भाजपा राजस्थान में अभियान चलाकर मतदाता सूची की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का जवाब जनता के बीच देने की रणनीति पर काम कर रही है।
भाजपा का कहना है कि अभियान के दौरान मतदाता सूचियों की शुचिता, SIR और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पार्टी कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में अपना पक्ष रखेगी। भाजपा इसे लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता बनाए रखने की पहल के तौर पर पेश करेगी।
केंद्रीय मंत्री भी संभालेंगे मोर्चा, जयपुर से अलवर तक कार्यक्रम
भाजपा ने इस अभियान में केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अलवर में कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 31 अक्टूबर को खैरथल-तिजारा जिले के तिजारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 5 नवंबर को जयपुर में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उदयपुर में पैदल मार्च का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में केंद्रीय नेताओं की भागीदारी से भाजपा अभियान को राजनीतिक धार देने की तैयारी में है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी के मुताबिक, अभियान के तहत जनता के बीच जाकर चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा जाएगा। कार्यक्रमों में संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
दो चरणों में चलेगा अभियान, पहले 15 जिलों पर फोकस
भाजपा ने प्रदेशव्यापी अभियान को दो चरणों में बांटा है। पहला चरण 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। इसमें 15 जिलों को शामिल किया गया है। दीपावली के बाद दूसरे चरण में शेष जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पहले अलग-अलग संभागों में जनसभाएं होंगी। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी से पैदल मार्च निकाले जाएंगे। भाजपा संगठन ने जिला स्तर पर तैयारियों और भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों को सौंपनी शुरू कर दी है।
जयपुर में 10 हजार से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य
भाजपा ने 5 नवंबर को जयपुर में होने वाले पैदल मार्च के लिए 10 हजार से ज्यादा लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। अभियान के संयोजक रामलाल शर्मा के मुताबिक, पैदल मार्च से पहले रामलीला मैदान में जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद मार्च त्रिपोलिया गेट की ओर बढ़ेगा।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के भी शामिल होने की संभावना है। तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और आयोजन की व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी दी गई।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।