अंता उपचुनाव में भाजपा जीत का दावा,BJP चीफ मदन राठौड़ ने बताए तीन प्रमुख कारण

Fri, 14 Nov 2025 11:58 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
(बारां) विधानसभा उपचुनाव में मतगणना के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जीत का स्पष्ट दावा किया है। शुरुआती रुझानों में मोरपाल सुमन पहले, नरेश मीणा दूसरे और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया तीसरे नंबर पर चल रहे थे। ऐसे में जीत के क्रेडिट को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।

मदन राठौड़ ने कहा कि अंता सीट पर भाजपा लगभग 20,000 वोटों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि पिछली बार कांग्रेस के कंवरलाल मीणा ने इस सीट पर करीब 45,000 वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि, इस बार भाजपा का आत्मविश्वास इस कदर मजबूत है कि पार्टी को बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

राठौड़ ने जीत के पीछे तीन प्रमुख कारणों का खुलासा किया। पहला कारण उन्होंने जनता की विकासप्रिय सोच को बताया। उनका कहना है कि अंता की जनता डबल इंजन की सरकार को पसंद करती है और उन्हें विश्वास है कि दोनों स्तरों पर भाजपा सरकार होने से क्षेत्र को सीधे लाभ मिलेगा। विकास को लेकर जनता के समर्थन को भाजपा ने अपने इस चुनावी अभियान में प्रमुखता दी।

दूसरा कारण उन्होंने टीम की एकजुटता बताया। राठौड़ ने कहा कि भाजपा की टीम पूरी तरह से संगठित और मजबूत है। कोई भी फूट या मतभेद नहीं है। इसके विपरीत, उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिद्वंद्वी पार्टी के हर खेमे में स्पष्ट फूट दिखाई देती है, जिससे भाजपा को चुनाव में रणनीतिक लाभ मिलने की संभावना है।

तीसरा और सबसे अहम कारण उन्होंने उम्मीदवार को बताया। राठौड़ ने कहा कि इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय मोरपाल सुमन को जाता है। उन्होंने बताया कि मोरपाल सुमन एक सामान्य परिवार से आते हैं और उनका कोई विवादास्पद मामला नहीं है। जनता को ऐसे उम्मीदवार पर भरोसा है, जो अपने क्षेत्र के लिए पूरी निष्ठा से काम कर सके। राठौड़ के अनुसार, मोरपाल सुमन की छवि और उनका व्यवहार भाजपा की छवि के अनुरूप है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंता उपचुनाव का परिणाम केवल पार्टी की ताकत ही नहीं बल्कि उम्मीदवार की स्वीकार्यता, टीम की मजबूती और जनता के नजरिए का भी प्रतिबिंब है। मदन राठौड़ ने जीत का दावा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भाजपा इस बार बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी और यह जीत पार्टी की साख को और मजबूत करेगी।

मतगणना के बीच यह स्पष्ट हो गया कि अंता विधानसभा सीट पर जीत के क्रेडिट का मुख्य श्रेय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चुनावी रणनीति तैयार करने वाली टीम को जाएगा। वहीं, मोरपाल सुमन के विजयी होने पर उम्मीदवार की लोकप्रियता और व्यक्तिगत छवि का भी बड़ा योगदान होगा।

अंततः अंता उपचुनाव न केवल बारां जिले की राजनीतिक दिशा तय करेगा, बल्कि राजस्थान की राजनीतिक पटल पर भाजपा और कांग्रेस की स्थिति को भी परखने का एक अहम अवसर है। मदन राठौड़ के दावों के बावजूद मतगणना पूरी होने तक परिणाम अनिश्चित ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी का आत्मविश्वास और रणनीति इस चुनाव को विशेष रूप से रोचक बनाती दिख रही है।

