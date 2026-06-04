BJP आज करेगी राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान! राजस्थान के ही होंगे दोनों चेहरे

राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजस्थान की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आज शाम तक अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है।

राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजस्थान की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आज शाम तक अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के ताजा बयान ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर और तेज कर दिया है।

राजस्थान से ही होंगे दोनों उम्मीदवार मदन राठौड़ ने संकेत दिए हैं कि पार्टी की ओर से घोषित किए जाने वाले दोनों उम्मीदवार राजस्थान के ही स्थानीय चेहरे होंगे। उनके इस बयान के बाद दावेदारों के नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और कई वरिष्ठ नेताओं की निगाहें केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं।

तीन सीटों पर चुनाव, दो BJP और एक कांग्रेस के खाते में जाने के आसार राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटें रिक्त हो रही हैं। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए दो सीटों पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है।

8 जून को होगा नामांकन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को कहा कि पार्टी नेतृत्व आज शाम तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकता है। उन्होंने बताया कि शुभ मुहूर्त और संगठनात्मक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए 8 जून को नामांकन दाखिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद राठौड़ के अनुसार नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों उपमुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। भाजपा इस पूरे कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रही है।

तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारने से BJP ने किया इनकार राजस्थान विधानसभा में मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के अनुसार तीसरी सीट के लिए किसी भी दल के पास आवश्यक संख्या बल नहीं है। यही कारण है कि भाजपा ने तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतारने या किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

विधानसभा में यह है संख्या बल विधानसभा में भाजपा के पास 118 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 67 सदस्य हैं। इसके अलावा भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) के 4, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 2, राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) का 1 विधायक तथा 8 निर्दलीय विधायक हैं। इन आंकड़ों के आधार पर भाजपा दो और कांग्रेस एक सीट आसानी से जीत सकती है।

राजेंद्र राठौड़ सबसे मजबूत दावेदार राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर भाजपा के भीतर कई नामों पर मंथन चल रहा है। पार्टी इस बार सामान्य वर्ग और ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व देने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है।

सतीश पूनिया के नाम की भी चर्चा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे सतीश पूनिया का नाम भी प्रमुखता से चर्चा में है। माना जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजकर केंद्र सरकार में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

महिला चेहरों पर भी विचार महिला नेताओं में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर और पूर्व सांसद जसकौर मीणा की पुत्री अर्चना मीणा के नाम पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है।

गुर्जर वोटबैंक साधने की रणनीति चर्चा यह भी है कि भाजपा गुर्जर समाज को साधने के लिए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला अथवा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की पुत्री सुनीता बैंसला को उम्मीदवार बना सकती है। इससे पूर्वी राजस्थान में पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

कांग्रेस भी सोशल इंजीनियरिंग पर कर रही मंथन दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी संभावित एक सीट के लिए सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी नेतृत्व सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय से उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहा है।

सीपी जोशी का नाम सबसे आगे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी का नाम कांग्रेस की ओर से सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके राज्यसभा जाने से संगठन और संसद दोनों में मजबूती मिलेगी।

रेहाना रियाज भी दावेदारों की सूची में अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर पूर्व राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज का नाम भी चर्चा में है। कांग्रेस सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेने की तैयारी में जुटी हुई है।

बेनीवाल के नोटिस पर भी बोले राठौड़ इस दौरान मदन राठौड़ ने आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा और व्यवहार का स्तर गिरना उचित नहीं है और राजनीति को शुद्धिकरण की दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

वकील तय करेंगे आगे की रणनीति राठौड़ ने कहा कि उन्हें नोटिस मिल चुका है, लेकिन उसका जवाब देना है या नहीं, इसका फैसला उनके वकील करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी मामले में केवल प्रार्थना करना अपराध नहीं माना जा सकता।