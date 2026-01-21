बीकानेर में पत्नी की हत्या कर पति ने किया सुसाइड

संक्षेप: बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र के कालवास गांव में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की और इसके बाद खुद फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली।

बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र के कालवास गांव में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की और इसके बाद खुद फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। घटना का खुलासा तब हुआ, जब पोता स्कूल जाने से पहले दादा-दादी से मिलने उनके घर पहुंचा। घर में दाखिल होते ही उसके सामने खून से सनी दादी की लाश पड़ी थी और अंदर कमरे में दादा फंदे पर लटके हुए मिले।

घटना बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान धनपत बावरी (60) और उनकी पत्नी जीतो बावरी (55) के रूप में हुई है। दोनों पति-पत्नी गांव के उसी मकान में अकेले रहते थे, जबकि उनके दो बेटे पास की ही ढाणी में अपने परिवार के साथ रहते हैं।

स्कूल जाने से पहले पोता पहुंचा मिलने

लूणकरणसर पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह धनपत और जीतो बावरी का पोता रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकला था। स्कूल जाने से पहले वह अपने दादा-दादी से मिलने उनके घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, आंगन में पड़ी खून से सनी लाश देखकर वह सन्न रह गया। आंगन में उसकी दादी जीतो बावरी की लहूलुहान हालत में लाश पड़ी थी।

घबराया हुआ पोता इसके बाद अंदर कमरे में गया, जहां उसने देखा कि उसके दादा धनपत बावरी फंदे पर लटके हुए हैं। यह दृश्य देखकर वह बुरी तरह डर गया। हालांकि हिम्मत जुटाकर उसने दादा के मोबाइल फोन से अपने पिता को कॉल कर पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची

सूचना मिलने के बाद लूणकरणसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर को सील कर जांच शुरू की। इसके बाद एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आसपास के लोगों और परिजनों से भी पूछताछ की है।

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर लूणकरणसर के सरकारी अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है। शवों की हालत को देखते हुए पुलिस को आशंका है कि यह घटना करीब दो दिन पुरानी हो सकती है।

घरेलू विवाद की आशंका, कारणों का खुलासा नहीं

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इस घटना को घरेलू विवाद से जोड़कर देखा है, लेकिन हत्या और आत्महत्या के पीछे की असली वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। पुलिस का कहना है कि धनपत बावरी ने संभवतः दो दिन पहले अपनी पत्नी जीतो की हत्या की और इसके बाद खुद आत्महत्या कर ली।

फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और समय को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं, पुलिस परिजनों और गांव के लोगों से भी पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि पति-पत्नी के बीच किसी तरह का विवाद या तनाव तो नहीं था।

गांव में पसरा मातम

घटना के बाद कालवास गांव में सनसनी फैल गई। जिस घर से कभी रोजमर्रा की आवाजें आती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। खासकर पोता, जिसने यह खौफनाक मंजर देखा, गहरे सदमे में है।